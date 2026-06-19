Meggie Richard sera candidate à l’investiture du PQ dans Duplessis

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, fait le saut en politique provinciale et se présente à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis.

Elle a annoncé sa candidature, vendredi après-midi, à Sept-Îles, au Musée de la Côte-Nord. Elle était accompagnée par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, a présenté la candidate à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis, Meggie Richard. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Depuis 2023, Mme Richard occupe la fonction de préfète de la MRC de Minganie. Elle a été réélue en novembre dernier pour un nouveau mandat de quatre ans.

Elle affirme que depuis qu’elle est en politique, elle a pu constater les nombreux enjeux qui touchent la Côte-Nord que ce soit au niveau de l’accès aux soins, le manque de places en garderie, l’accessibilité au territoire ou l’état des infrastructures municipales. Selon elle, les décisions prises par les différentes instances ne prennent pas compte des réalités de la région.

« Il faut procéder à une réelle décentralisation. Ramener le pouvoir plus près du monde… Les meilleures décisions sont celles qui prennent racine chez nous », affirme Meggie Richard. Pour elle, ses valeurs correspondent au Parti québécois.

Mme Richard souhaite que le Québec devienne un pays parce que l’indépendance permettra de donner plus de pouvoir et d’autonomie aux régions, argumente la candidate.

Le parti souverainiste a une longue histoire avec la circonscription de Duplessis. De 1976 à 2022, c’est un député de la formation politique fondée par René Lévesque qui a représenté le comté.

La députée sortante de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a déjà annoncé qu’elle tentera d’obtenir un nouveau mandat lors du prochain scrutin qui se tiendra le 5 octobre 2026. On retrouvera également dans cette course Roberto Stéa, candidat pour le Parti conservateur du Québec, et Jani Bellefleur-Kaltush, candidate pour Québec Solidaire.

Au cours des prochains mois, Meggie Richard se retire de son poste de préfète et de présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.