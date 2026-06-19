Route 138 : la chambre de commerce dénonce le désengagement de la CAQ

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Par Manuel Paradis 9:41 AM - 19 juin 2026
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Fin de la route 138 à Kegaska. Photo Transport Québec

La Chambre de commerce de Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) est préoccupée par la décision du gouvernement du Québec de renoncer au prolongement complet de la route 138, jusqu’à Blanc-Sablon.

« Une route, ce n’est pas qu’un chantier : c’est une chaîne de retombées pour des dizaines d’entreprises locales et c’est l’attractivité même de notre territoire pour faire des affaires et attirer de la main-d’œuvre », souligne Christophe James, directeur général de la CCSIUM. « En se retirant, Québec ne suspend pas seulement une route : il prive nos entrepreneurs de débouchés concrets et fragilise la viabilité à long terme des entreprises de la région. »

M. James affirme que cette volte-face de la Coalition Avenir Québec représente des pertes d’investissements publics structurants et des pertes de retombées économiques majeures, pour l’ensemble de la Côte-Nord.

Selon le communiqué publié dans les dernières heures, « la Chambre s’inquiète aussi de la cohérence des dépenses publiques. Des ouvrages déjà engagés, dont des ponts, seront complétés alors même que les tronçons de route auxquels ils devaient se raccorder sont remis en question. Une planification décousue risque de transformer des investissements importants en infrastructures sous-utilisées, sans bénéfice économique réel pour la région. »

Des demandes précises pour le gouvernement

Rappelant que la Côte-Nord est un moteur économique pour l’ensemble du Québec et que les infrastructures de transport sont la condition du développement du potentiel économique de la région, l’organisation demande aux élus de rendre publiques rapidement les études et les analyses qui ont mené au changement d’approche, en plus de chiffrer les retombées économiques des solutions maintenant envisagées, afin que le milieu puisse en évaluer la valeur réelle.

Incertitude pour le parachèvement de la route 138 en Basse-Côte-Nord

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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