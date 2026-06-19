Tadoussac accueille les Plus beaux villages du Québec

Tadoussac est le point de rencontre de représentants municipaux, d’experts et d’acteurs du développement territorial à l’occasion du forum annuel de l’Association des plus beaux villages du Québec (APBVQ).

Seul village de la Côte-Nord membre de l’organisation, Tadoussac reçoit l’événement qui réunit les 18 et 19 juin des conférenciers spécialisés en paysages, tourisme durable et intelligence artificielle, en plus d’accueillir une délégation de la Côte-d’Ivoire.

Le rassemblement est également marqué par le dévoilement du nouveau membre de l’association, la remise des prix Jules-Savoie ainsi que plusieurs échanges portant sur l’avenir des communautés rurales et la mise en valeur de leur patrimoine.

Lors du cocktail d’ouverture tenu le 18 juin, l’APBVQ a officiellement annoncé l’adhésion de la municipalité de Petit-Saguenay. Située dans le Bas-Saguenay, la localité devient le 40e village à joindre l’association et, par le fait même, la Fédération internationale des Plus beaux villages de la Terre.

« Petit-Saguenay incarne avec éclat les valeurs que nous défendons : un équilibre entre patrimoine, paysages, identité culturelle et accueil chaleureux. C’est un lieu habité par la mer, la mémoire et la beauté », a déclaré Sylvain Tremblay, coordonnateur de l’Association.

Nichée sur les rives du fjord du Saguenay, la municipalité est reconnue pour ses panoramas montagneux, sa rivière à saumons, son histoire forestière et son offre de villégiature. Ses attraits lui valent parfois le surnom de « Suisse du Québec ».

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, estime que cette reconnaissance reflète l’évolution des critères d’admission de l’organisme.

« L’admission de Petit-Saguenay s’inscrit dans la nouvelle orientation de l’Association, qui reconnaît désormais les collectivités se démarquant non seulement par leur patrimoine bâti, mais aussi par leur paysage culturel, leur vitalité communautaire et leur engagement envers le tourisme durable », a-t-il souligné.

Selon le président de l’APBVQ, Jonathan Chalifoux, cette nouvelle adhésion vient également renforcer la Route des plus beaux villages qui relie plusieurs communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

« Petit-Saguenay, c’est un lieu qui raconte le Québec. Son adhésion renforce la continuité de la Route des plus beaux villages, reliant Port-au-Persil, L’Anse-Saint-Jean et, sur la rive ouest de la rivière Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord et Tadoussac — trois perles d’un même collier autour du magnifique fjord », a-t-il affirmé.

Fondée en 1997, l’Association des plus beaux villages du Québec regroupe désormais 40 municipalités reconnues pour la qualité de leur patrimoine, leurs paysages et leur qualité de vie. L’organisme a pour mission de préserver et de promouvoir les villages qui contribuent à mettre en valeur le caractère distinctif du Québec rural.