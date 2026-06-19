Une dernière chasse aux autocollants sur la Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord tourne la page sur l’un de ses projets les plus populaires en lançant une dernière série de six autocollants à collectionner pour l’été 2026. Cette collection exclusive, inspirée des six MRC de la région, marque à la fois la fin du projet Road Trip Côte-Nord et le début d’une transition vers de nouvelles expériences d’accueil touristique.

Depuis son lancement il y a quatre ans, la collection d’autocollants Côte-Nord a connu un important succès auprès des visiteurs. Selon Tourisme Côte-Nord, plus de 411 000 autocollants ont été distribués à travers le territoire, encourageant des milliers de voyageurs à s’arrêter dans les bureaux d’information touristique et à découvrir les différentes réalités de la région.

Pour souligner ce parcours, l’organisme propose une mini collection commémorative composée de six nouveaux visuels représentant chacun l’une des MRC nord-côtières. Les autocollants seront offerts gratuitement dans les bureaux d’information touristique participants, selon la même formule qui a contribué à la popularité du projet original.

Cette édition spéciale vise notamment à remercier les visiteurs fidèles, à maintenir l’engagement des partenaires régionaux et à préparer l’arrivée d’un nouveau concept d’accueil touristique collaboratif prévu pour 2027.

« La collection d’autocollants a été un véritable succès et un coup de cœur autant pour les visiteurs que pour nos partenaires. Avec cette édition commémorative, on souhaitait dire merci, tout en offrant une continuité à une initiative qui a marqué la région », affirme la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté.

« C’est aussi une belle façon de préparer la suite et de continuer à faire vivre l’expérience Côte-Nord autrement », ajoute-t-elle.

L’organisme profite également de l’occasion pour souligner la contribution des six MRC de la Côte-Nord, dont la collaboration a permis de faire évoluer le projet au fil des années.

Tourisme Côte-Nord estime que l’engagement des partenaires régionaux et leur volonté de mettre en valeur leur identité respective ont largement contribué à l’engouement suscité par la collection.

Les visiteurs sont invités à profiter de la saison estivale pour compléter leur collection, découvrir ou redécouvrir les attraits du territoire et repartir avec un souvenir de leur passage sur la Côte-Nord.