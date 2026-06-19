Une dernière chasse aux autocollants sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 4:21 PM - 19 juin 2026
Temps de lecture :

La dernière collection d'autocollants de Tourisme Côte-Nord représente les 6 MRC de la région. Photo Tourisme Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord tourne la page sur l’un de ses projets les plus populaires en lançant une dernière série de six autocollants à collectionner pour l’été 2026. Cette collection exclusive, inspirée des six MRC de la région, marque à la fois la fin du projet Road Trip Côte-Nord et le début d’une transition vers de nouvelles expériences d’accueil touristique.

Depuis son lancement il y a quatre ans, la collection d’autocollants Côte-Nord a connu un important succès auprès des visiteurs. Selon Tourisme Côte-Nord, plus de 411 000 autocollants ont été distribués à travers le territoire, encourageant des milliers de voyageurs à s’arrêter dans les bureaux d’information touristique et à découvrir les différentes réalités de la région.

Pour souligner ce parcours, l’organisme propose une mini collection commémorative composée de six nouveaux visuels représentant chacun l’une des MRC nord-côtières. Les autocollants seront offerts gratuitement dans les bureaux d’information touristique participants, selon la même formule qui a contribué à la popularité du projet original.

Cette édition spéciale vise notamment à remercier les visiteurs fidèles, à maintenir l’engagement des partenaires régionaux et à préparer l’arrivée d’un nouveau concept d’accueil touristique collaboratif prévu pour 2027.

« La collection d’autocollants a été un véritable succès et un coup de cœur autant pour les visiteurs que pour nos partenaires. Avec cette édition commémorative, on souhaitait dire merci, tout en offrant une continuité à une initiative qui a marqué la région », affirme la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté.

« C’est aussi une belle façon de préparer la suite et de continuer à faire vivre l’expérience Côte-Nord autrement », ajoute-t-elle.

L’organisme profite également de l’occasion pour souligner la contribution des six MRC de la Côte-Nord, dont la collaboration a permis de faire évoluer le projet au fil des années.

Tourisme Côte-Nord estime que l’engagement des partenaires régionaux et leur volonté de mettre en valeur leur identité respective ont largement contribué à l’engouement suscité par la collection.

Les visiteurs sont invités à profiter de la saison estivale pour compléter leur collection, découvrir ou redécouvrir les attraits du territoire et repartir avec un souvenir de leur passage sur la Côte-Nord.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Premières Nations

Corps de police autochtones : sept médailles remises sur la Côte-Nord

Actualité Politique

Meggie Richard sera candidate à l’investiture du PQ dans Duplessis

Actualité Premières Nations

Le tourisme prend son envol à Pessamit

Emplois vedettes

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

CORPORATION GESTION PORT BAIE-COMEAU
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Premières Nations

Corps de police autochtones : sept médailles remises sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Politique

Meggie Richard sera candidate à l’investiture du PQ dans Duplessis

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord