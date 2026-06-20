Baie-Comeau : un voilier communautaire pour apprendre la voile

Le Club nautique de Baie-Comeau souhaite rendre la voile plus accessible à la population. Pour y parvenir, l’organisme lance un projet de voilier communautaire qui permettra à un groupe de personnes de s’occuper d’un bateau, sans avoir à en faire l’acquisition.

L’idée est simple : le club a acheté un voilier qu’il mettra gratuitement à la disposition d’un groupe de citoyens qui devra former une coopérative responsable de son entretien.

« Nous, on a acheté le voilier et on veut le mettre gratuitement à la disposition de ce groupe-là », explique le commodore Luc Imbeault, en entrevue avec Le Manic.

Le projet s’inspire d’une initiative en place depuis plus de 10 ans au Club nautique de Saint-Jean-Port-Joli, où des citoyens se partagent les tâches et les responsabilités liées à l’entretien ou l’utilisation du voilier.

« L’objectif, c’est de démocratiser la voile, mais aussi d’apprendre aux gens à devenir marins », ajoute Luc Imbeault.

Une coopérative qui prendra le relais

Le club prévoit de faire les dernières réparations nécessaires sur le navire afin qu’il soit prêt à naviguer. Les membres de la future coopérative devront par la suite prendre en charge les frais, comme l’entretien, la place à quai ou les réparations.

« Ce sera à la coopérative de définir son budget et ses cotisations. Nous, on veut surtout leur donner un coup de pouce pour démarrer », précise le commodore.

À long terme, le Club nautique n’exclut pas de vendre le bateau au groupe. « On est ouverts à toutes les propositions. »

Pour le commodore du Club nautique de Baie-Comeau, Luc Imbeault, il faut montrer aux gens que la voile n’est pas un loisir destiné aux plus fortunés. Photo Morgane Busson

Casser les préjugés

Selon le commodore, plusieurs personnes hésiteraient à se lancer dans la navigation. En cause : une idée reçue que ce loisir serait réservé aux plus fortunés.

« Les gens pensent qu’il faut être riche pour avoir un bateau. Pourtant, ce n’est pas plus cher que d’autres loisirs comme la motoneige ou le chalet », affirme-t-il.

De l’avis de Luc Imbeault, le véritable obstacle est culturel. « Baie-Comeau n’a pas la même culture maritime que d’autres villes. On doit faire découvrir cet univers aux gens. »

Le commodore espère qu’une dizaine de personnes manifesteront son intérêt afin de lancer officiellement le projet. Il ajoute que beaucoup d’habitués seront prêts à aider des marins en herbe.

Un club porté par ses bénévoles

Le Club nautique de Baie-Comeau compte actuellement une cinquantaine de bénévoles, dont une vingtaine participent activement aux nombreuses corvées nécessaires au fonctionnement de la marina.

C’est cette implication des bénévoles qui permet au club de maintenir des coûts d’exploitation beaucoup plus bas que d’autres sites, mais le recrutement est de plus en plus difficile.

« Les nouvelles générations font moins de bénévolat. Notre membership vieillit et il faut trouver une relève », constate Luc Imbeault.

Il voit justement dans le projet de voilier communautaire un moyen d’attirer une nouvelle clientèle vers le nautisme. Les personnes intéressées peuvent écrire à l’adresse courriel communications@clubnautiquebaiecomeau.ca.

La marina du Club nautique de Baie-Comeau a ouvert avec 3 semaines de retard, le 6 juin. Photo Morgane Busson

La marina a ouvert avec trois semaines de retard cette année. En effet, les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied durant un mois pour réparer des infrastructures brisées par un bateau de pêche qui avait déplacé la glace.