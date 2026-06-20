CHRONIQUE | Et toi, ton Tadou ?

ÉTÉ ÉMUE... par la complicité Julie Doiron/Dany Placard. Il faut dire que la performance de l'Acadienne « high on life » et de son complice et amoureux a conquis la toute petite foule de chanceux lovée dans l'église anglicane... Du beau, du doux, du grand... Julie Doiron a un turbocerveau et une spontanéité hilarante ! Veux-tu être mon amie, Julie ? Photo Go-Xplore
Premières expéditions sur le pouce. Premières nuits blanches de toutes les couleurs. Premier camping clandestin autour du lac. Premiers chocs musicaux cruciaux et fondateurs. Le Festival de la chanson de Tadoussac est un festival de premières. Il m’a un peu mise au monde comme mélomane du temps présent, alors que je carburais au progressif des années 1970 et que, comme Job le Beatnik, j’écoutais Brassens, Ferré, Ferrat, Brel et Gainsbourg et Barbara… Tadou ma douce, tadou mon doux, je t’aime comme au premier jour… même si je me couche un peu moins tard aujourd’hui qu’hier ! Retour en photos sur la version 2026 du coup de foudre annuel où J’AI…
Emelie Bernier
Initiative de journalisme local
Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite