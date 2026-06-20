Les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif se déploient en Haute-Côte-Nord

Vous ne trouvez pas le temps d’accomplir certaines de vos tâches estivales ? Ça tombe bien, car de jeunes étudiants motivés pourront les faire pour vous.

C’est le retour des Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (CIEC) et, pour la première fois cette année, le service sera étendu partout dans la région.

Il s’agit de jeunes entre 13 et 17 ans qui en seront à leur première expérience de travail durant tout l’été et qui offriront une gamme de services variés à ceux qui le voudront bien.

On parle autant de désherbage, de peinturer des clôtures, de tonte de gazon ou d’aménagement paysager.

Pour ce qui est de la maison, les étudiants pourront se lancer dans le ménage et le nettoyage, ainsi que des services comme du gardiennage d’animaux ou d’enfants.

Lancement de la saison

Les deux coopératives invitent la population à venir à leur événement d’ouverture, qui se tiendront respectivement aux Bergeronnes et à Forestville le 25 juin entre 11 h et 13 h.

C’est un moment pour rencontrer l’équipe et les jeunes sous leur supervision.

Les coordonnateurs indiquent qu’une vingtaine de jeunes au total participeront aux deux coopératives cette saison.

« On devrait avoir à peu près une dizaine de jeunes jusqu’à maintenant, et il peut s’en ajouter pendant l’été », fait savoir Diego Sauvan, coordonnateur de la CIEC du secteur ouest.

Début des contrats

La durée de l’activité des coopératives s’étendra de la fin des classes jusqu’à plus tard cet été.

« On va commencer à faire des contrats dès que l’école se termine, et ça va aller jusqu’à la deuxième semaine du mois d’août », indique le coordonnateur pour le secteur de Forestville, Cédrick Savard.

Selon les deux coordonnateurs, les futurs travailleurs ont déjà été approchés pour des contrats, et ceux-ci sont assez divers.

« Un de nos premiers contrats avec nos jeunes, ça va être de nettoyer une entrée asphaltée, la reboucher et la peinturer », révèle Diego Sauvan.

« Ça va être bien des travaux comme ça qu’on va offrir à notre communauté », ajoute M. Sauvan.

Ce dernier, qui a également été coordonnateur l’an dernier, affirme que les travaux les plus en demande sont ceux à l’extérieur sur les propriétés.

« Il y avait beaucoup de nettoyage de fenêtres, mais les contrats de jardinage et de tonte de pelouse sont vraiment populaires aussi », dit-il.

Compétence entrepreneuriale

Autrement que les pelouses tondues au millimètre près, les CIEC sont aussi un bon outil d’apprentissage pour une bonne intégration au marché du travail.

Encadrés par leurs coordonnateurs, les jeunes pourront y faire plusieurs apprentissages.

« Ça leur amène une première expérience de travail, et ils découvrent comment fonctionne une coopérative et des capacités entrepreneuriales qui vont servir sur le marché du travail après », énumère Cédrick Savard.

Aux dires de Diego Sauvan, le public apprécie également les services des participants aux CIEC.

« Ça s’est très bien passé l’an dernier. On a juste eu des retours positifs, et nos clients trouvaient ça plaisant que les jeunes travaillent et qu’ils gagnent de l’expérience de travail », termine-t-il.