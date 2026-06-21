21 juin : journée de fête au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan

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Par Roseline Pelletier 2:51 PM - 21 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Avant de débuter la discussion, Michael Canapé a procédé à une purification à la sauge. Photo Roseline Pelletier

Brunch, musique, artisanat et partage étaient au programme le 21 juin au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan à Baie-Comeau, à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

Michael Canapé, de Pessamit, a été invité par les organisatrices afin de discuter avec les personnes présentes dans un esprit de partage, de dialogue et d’ouverture.

« Je suis venu ici pour parler de la vie, avec tout le monde. Quand les gens ont besoin de parler dans des événements comme ça, moi j’écoute et je transmets mon savoir », explique-t-il.

De son côté, Catherine McKenzie est venue offrir une session de Teueikan (tambour) à ceux qui prenaient part à la fête. Nombreux sont ceux qui se sont levés pour danser. Le chanteur Martin Bacon a également animé le centre d’amitié, au rythme de ses compositions.

Pour l’intervenante communautaire, Mélanie Fournier, la célébration s’est avérée un franc succès. « C’est beau de voir tout le monde fêter ensemble. Des allochtones comme des autochtones qui soulignent la journée du 21 juin ensemble », précise-t-elle. 

Un kiosque d’artisanat se trouvait également sur place où Madeleine Desterres vendait ses créations innues.

Catherine McKenzie, accompagnée de son Teueikan. Photo Roseline Pelletier

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