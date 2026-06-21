FADOQ Côte-Nord : une nouvelle image pour « faire rayonner la force de l’âge »

La FADOQ amorce un important virage en dévoilant une nouvelle identité de marque qui se déploiera à l’ensemble de son organisation à travers le Québec. L’organisme, qui compte près de 620 000 membres, souhaite ainsi mieux refléter la réalité des personnes de 50 ans et plus d’aujourd’hui.

Présentée le 28 mai par la FADOQ – Région Côte-Nord, cette nouvelle image s’accompagne d’un logo modernisé et d’une nouvelle signature : « FADOQ, faire rayonner la force de l’âge ». Selon l’organisation, ce changement dépasse largement l’aspect visuel et traduit l’évolution de sa mission ainsi que celle de ses membres.

« Notre nouvelle signature, “FADOQ, faire rayonner la force de l’âge”, et le nouveau logo traduisent notre évolution, à l’image de nos 620 000 membres. Plus nombreux, plus actifs, plus engagés et plus diversifiés que jamais, les 50 ans et plus redéfinissent les perceptions liées à l’âge », souligne l’organisme dans son communiqué.

Au cœur de cette transformation se trouve un nouveau symbole de rayonnement, conçu pour évoquer la vitalité, l’ouverture et l’engagement collectif. L’organisme explique que cette identité visuelle met en valeur la diversité des parcours et des expériences de ses membres.

Le logotype a également été revu. Désormais présenté en lettres majuscules, il vise à exprimer la stabilité et la fierté de l’organisation, qui se présente comme le plus grand regroupement de personnes aînées au Canada.

Quatre priorités maintenues

La nouvelle image de marque s’appuie sur quatre grands axes d’intervention qui continueront de guider les actions de la FADOQ : favoriser le vieillissement actif, offrir des avantages contribuant au pouvoir d’achat des membres, défendre les droits collectifs des personnes de 50 ans et plus ainsi que sensibiliser, informer et former la population.

L’organisme affirme vouloir renforcer son rôle de porte-parole et de soutien auprès des aînés dans un contexte où les réalités du vieillissement évoluent rapidement.

« Plus que jamais, nous nous positionnons comme un acteur incontournable pour représenter et soutenir les 50 ans et plus. Avec cette nouvelle identité, nous affirmons notre volonté de continuer à rassembler, à inspirer et à faire rayonner la force de l’âge », indique la FADOQ.

Présente dans toutes les régions du Québec, la FADOQ affirme poursuivre sa mission d’améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus en favorisant leur autonomie, en défendant leurs droits et en multipliant les occasions de participation sociale.