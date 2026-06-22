CSS de l’Estuaire : plusieurs chantiers dans les écoles cet été

Le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire profitera de la période estivale pour poursuivre ou amorcer plusieurs projets de rénovation dans ses établissements. Des travaux touchant autant les infrastructures extérieures que les espaces intérieurs sont prévus à Forestville, Baie-Comeau, Chute-aux-Outardes et Colombier.

Parmi les projets les plus importants figure la deuxième phase de la réfection complète de l’intérieur de l’école Richard, à Chute-aux-Outardes.

Déjà amorcé, le chantier représente un investissement de 3 047 723 $ avant taxes et est réalisé par Les Industries M. Santerre. Selon le CSS de l’Estuaire, les travaux se déroulent en alternance afin de faciliter la circulation dans l’établissement et se poursuivront en soirée après la rentrée scolaire.

Parmi les projets les plus importants figure la deuxième phase de la réfection complète de l’intérieur de l’école Richard, à Chute-aux-Outardes. Photo CSS de l’Estuaire

À Forestville, la polyvalente des Rivières entame la sixième phase de la réfection de ses classes et de son parement extérieur. Le chantier a débuté en juin et doit se poursuivre durant l’été, sous réserve de l’approbation finale du conseil d’administration.

À Baie-Comeau, deux établissements sont visés par des travaux. À l’école secondaire Serge-Bouchard, la réfection complète de l’agora est au programme. Bien que la fin du projet soit prévue au printemps 2027, le début des travaux est attendu dès l’été 2026. Le processus d’appel d’offres est en cours.

Du côté de la polyvalente des Baies, le CSS poursuit la cinquième phase de la réfection extérieure du bâtiment, plus précisément à l’arrière de celui-ci.

Les travaux devraient être suffisamment avancés pour permettre une rentrée scolaire normale à l’automne. La fin complète du chantier est toutefois prévue à l’hiver 2027, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.

Enfin, à l’école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier, des travaux de mise aux normes des cages d’escalier et des salles de bain doivent débuter au cours de l’été. Les soumissions sont actuellement à l’étude et la fin des travaux est prévue au printemps 2027.

À l’école Saint-Cœur-de-Marie de Colombier, des travaux de mise aux normes des cages d’escalier et des salles de bain doivent débuter au cours de l’été. Photo CSS de l’Estuaire

Ces différents projets s’inscrivent dans la planification des travaux de maintien et d’amélioration du parc immobilier du Centre de services scolaire de l’Estuaire, qui profite de la période estivale pour réaliser des interventions majeures tout en limitant les impacts sur les activités scolaires.