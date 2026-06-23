Baie-Comeau : encore plus de produits pour St-Pancrace

La Microbrasserie St-Pancrace voit grand. Un projet en a amené un autre et aujourd’hui, l’entreprise veut collaborer avec tous les partenaires possibles pour créer de nouveaux produits. Six devraient atterrir sur les tablettes cette année.

« D’un projet d’automatisation a découlé un projet de diversification et d’optimisation des équipements », souligne le copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace, André Morin.

Le projet de base était d’augmenter la productivité de St-Pancrace pour la production de ses bières, mais surtout de ses bières sans alcool, un créneau dans lequel la microbrasserie est active depuis 2023. Selon l’entreprise, ce marché présente un potentiel de croissance important tant sur la Côte-Nord qu’à l’échelle du Québec.

« Derrière ça est apparue l’installation d’un tunnel pasteurisateur, pour faire localement nos bières sans alcool à 100 % », explique-t-il.

Aujourd’hui, l’entreprise dévoile l’installation d’un tunnel de pasteurisation, en plus de l’automatisation de la ligne de cannage et l’implantation d’un système de gestion numérique.

« La grosse nouveauté pour la région, c’est le tunnel pasteurisateur. C’est en quelque sorte de douche d’eau chaude sur la canette. Donc, si on met en canette des breuvages avec du sucre résiduel ou des fruits, comme des jus, on pourra avoir un produit stable sur la tablette », précise M. Morin.

C’est cette grande nouveauté qui permet à St-Pancrace de créer un centre de codéveloppement et de travailler avec des partenaires pour élargir sa gamme de produits.

« St-Pancrace, c’est le monde de la bière et va continuer dans l’univers de la bière, mais on voit les tendances de marché qui évoluent. On voit nos partenaires qui regardent nos installations. On investit depuis 13 ans dans nos installations. Ça fait plaisir de pouvoir les rendre disponibles à d’autres partenaires, comme le Manoir du Café ou encore nos deux distilleries », fait savoir André Morin.

« C’est pratiquement la créativité qui devient notre seule limite de ce qu’on va pouvoir faire », lance-t-il.

Un beau défi se présente donc pour l’entreprise, qui devra réfléchir à la restructuration de ce gros centre. La microbrasserie St-Pancrace reste intacte, mais elle accueillera maintenant de nouveaux projets. « On prévoit lancer six nouveaux produits dans deux ou trois catégories avec nos partenaires », mentionne M. Morin.

La Microbrasserie St-Pancrace a dévoilé son nouveau projet d’envergure en conférence de presse le 19 juin, en compagnie de partenaires financiers et techniques. Photo Karianne Nepton-Philippe

Un projet de 900 000 $

Annoncé le 19 juin à Baie-Comeau en présence de partenaires financiers et techniques, dont la ministre de Tourisme Amélie Dionne, ce projet d’investissement s’élève à plus de 900 000 $.

Le montage financier du projet repose sur plusieurs partenaires. Investissement Québec a accordé un prêt de 230 000 $ par l’entremise du programme ESSOR. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a versé une subvention de 150 000 $ dans le cadre de son Programme transformation alimentaire.

Le MAPAQ et la Société du Plan Nord ont également contribué à hauteur de 70 000 $ pour la formation, la recherche et développement ainsi que le transfert technologique. De son côté, ID Manicouagan a accordé une aide de 50 000 $, tandis que Desjardins a versé 5 000 $ par l’intermédiaire de son Fonds C.

La Microbrasserie St-Pancrace a pour sa part investi 400 000 $ dans la réalisation du projet.

« Au-delà de l’apport dans le secteur bioalimentaire, ce centre va aussi contribuer à enrichir l’offre touristique régionale. Chaque nouveau produit développé ici devient une occasion supplémentaire de faire découvrir la Côte-Nord, d’attirer les visiteurs », soutient la ministre du Tourisme, Amélie Dionne.

« C’est aussi une façon concrète de générer des retombées économiques pour les entreprises locales et l’ensemble de la communauté », ajoute-t-elle.

Avec Johannie Gaudreault