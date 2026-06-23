La traverse Rimouski–Forestville recrute son équipage

La relance de la Traverse Rimouski–Forestville franchit une nouvelle étape. Les promoteurs du projet ont lancé un appel de candidatures afin de compléter l’équipage qui assurera l’exploitation du service maritime entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.

Dans une publication diffusée le 23 juin, l’organisation invite les travailleurs maritimes à « participer à la relance d’une liaison maritime historique entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, à bord d’un navire moderne au service de nos communautés ».

Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir, notamment ceux de capitaine, premier maître, matelot, commissaire, chef mécanicien de troisième classe, huileur, employé de relève et serveur ou serveuse.

Les personnes intéressées devront détenir les brevets et certificats requis pour le poste convoité, en plus de posséder un certificat médical de la marine valide et une formation en fonctions d’urgence en mer (FUM). Une expérience en service à la clientèle et en travail d’équipe constitue également un atout pour certains postes.

Selon les informations diffusées, les formations débuteront à la fin du mois de juillet. L’emploi s’échelonnera de la fin juillet jusqu’au 1er novembre 2026, avec possibilité de prolongation pour la réalisation de travaux d’entretien.

L’horaire prévu pour la haute saison repose sur une rotation de cinq jours de travail suivis de cinq jours de congé. Les journées de travail s’étendront de 6 h 30 à 19 h 30, bien que cet horaire puisse être ajusté en fonction des besoins opérationnels du service.

Les travaux progressent en Grèce

Sur ses réseaux sociaux, le propriétaire du projet, Louis-Olivier Carré, se veut rassurant quant à l’avancement des préparatifs du navire actuellement en Grèce.

« Les travaux avancent bien. On le passe au peigne fin pour la grande traversée », a-t-il indiqué, précisant qu’une nouvelle mise à jour sera communiquée prochainement.

Le promoteur a également tenu à remercier les nombreuses personnes qui suivent le projet depuis son annonce. « Je vous fais un autre update sous peu. Merci à tous ! », a-t-il ajouté.

À compter de 2027, les saisons régulières devraient généralement s’étendre du début mai à la fin octobre. Les postes offerts sont non-syndiqués.

Les candidatures, accompagnées d’une copie des certificats maritimes, peuvent être transmises par courriel à l’adresse indiquée dans l’appel de recrutement.

Cette campagne d’embauche représente une nouvelle avancée vers la reprise de la liaison maritime entre Rimouski et Forestville, un service attendu depuis plusieurs années par les communautés des deux rives du Saint-Laurent.