Le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord prépare l’avenir

La hausse des demandes d’aide alimentaire, le manque de financement et les conséquences de la fermeture de la Scierie des Outardes figurent parmi les principaux enjeux soulevés dans le rapport annuel 2025-2026 du Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord.

Pour répondre à une demande grandissante, l’organisme a entrepris un important projet d’agrandissement de ses installations évalué à environ 750 000 $. Selon la direction, les locaux ne suffisaient plus à répondre aux besoins de la population ni à l’évolution des services offerts.

L’agrandissement permettra notamment d’améliorer les espaces consacrés à l’aide alimentaire, à la friperie, au travail de rue et aux activités communautaires. Le projet a reçu l’appui de plusieurs partenaires financiers et donateurs.

« La demande d’aide alimentaire augmente. Les services se diversifient. Les espaces actuels ne suffisent plus », peut-on lire dans le rapport annuel.

Malgré ce développement, l’organisme fait face à certaines limites financières. Le rapport révèle qu’un poste vacant au sein de l’équipe ne sera pas pourvu en 2026 faute de financement adéquat. Il s’agit du poste de coordonnateur du volet alimentaire.

Cette situation survient alors que le Carrefour solidaire joue un rôle de plus en plus important dans le filet social de la Haute-Côte-Nord. L’organisme multiplie les interventions auprès des personnes vulnérables et participe à plusieurs tables de concertation régionales touchant notamment l’aide alimentaire, l’itinérance, la santé mentale et les dépendances.

Le rapport souligne également les défis liés au sous-financement du milieu communautaire et à la fragilisation du filet social.

Fermeture de la Scierie des Outardes

Au cours de la dernière année, le Carrefour solidaire a aussi apporté son soutien aux travailleurs touchés par la fermeture de la Scierie des Outardes, près de Baie-Comeau.

L’organisme a diffusé des messages de soutien et rappelé aux travailleurs et à leurs familles qu’ils pouvaient obtenir de l’accompagnement durant cette période difficile.

Cette implication témoigne de l’élargissement du rôle du Carrefour, qui intervient désormais dans plusieurs situations de crise affectant la communauté.

Plus de 65 bénévoles mobilisés

Le rapport met également en lumière l’apport des bénévoles. Plus de 65 personnes ont contribué aux activités du Carrefour au cours de la dernière année, cumulant plus de 640 heures de bénévolat dans différents secteurs.

« Leur contribution touche directement des centaines de personnes sur notre territoire », souligne la direction.

Avec son projet d’agrandissement, la poursuite de ses activités et les besoins toujours présents dans la communauté, le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord prévoit une année 2026 bien remplie, alors que la pression sur les organismes communautaires demeure importante.

Nouveau conseil d’administration

Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 16 juin, le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord a également procédé au renouvellement de son conseil d’administration. L’organisme a réduit la taille de son conseil, qui passe de neuf à sept membres.

Yvan Lessard demeure président, tandis que Pierre Brousseau occupe désormais le poste de vice-président. Chantal Paré conserve la trésorerie et Nicole Boulianne agit à titre de secrétaire. Alain Gauthier et Michel Bouchard complètent l’équipe à titre d’administrateurs. Un poste demeure vacant.

Le Carrefour a également remercié Karine Boucher-Plourde, Martin Gagné et Lisa-Marie Martin, qui n’ont pas renouvelé leur mandat cette année, soulignant leur contribution au développement de l’organisme.