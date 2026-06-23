Norderra amorce une nouvelle phase de développement à Baie-Comeau

Le projet industriel Norderra franchit une étape importante de son développement avec le lancement, en juin, d’une nouvelle phase de préparation de son vaste site de plus de 3 000 acres à Baie-Comeau.

Cette étape vise à rendre le terrain prêt à accueillir de futures industries spécialisées dans des secteurs stratégiques, notamment les minéraux critiques, les batteries, l’énergie verte et la logistique.

L’entreprise a annoncé le début des travaux de mise en état du site, qui consistent principalement au retrait sélectif des bâtiments devenus inutiles pour les futurs aménagements. Selon Norderra, cette intervention marque une étape concrète vers l’implantation d’industries de pointe sur le territoire.

Depuis l’acquisition du site, l’entreprise affirme avoir travaillé en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau et le ministère de l’Environnement du Québec afin d’obtenir les autorisations et les permis nécessaires à son réaménagement.

Le carrefour industriel multimodal prévoit accueillir diverses activités industrielles à forte valeur ajoutée. Parmi les secteurs ciblés figurent la métallurgie avancée, les minéraux critiques et les batteries, l’énergie verte et l’hydrogène, la bioénergie, les bioproduits forestiers, les centres de données, ainsi que les secteurs de la défense et de la logistique.

Norderra souligne également poursuivre ses démarches auprès d’Hydro-Québec afin d’obtenir une allocation énergétique supplémentaire. L’objectif est d’attirer des entreprises dont les activités nécessitent d’importantes quantités d’électricité.

L’entreprise se positionne comme l’un des carrefours du Corridor des minéraux critiques développé par BMI Group. Elle estime que les avancées réalisées permettront éventuellement à des promoteurs industriels de passer de la phase de planification à celle du déploiement de leurs projets.

Des mises à jour sur l’évolution des travaux seront diffusées au cours des prochains mois par Norderra.

Le site industriel de Baie-Comeau est présenté comme une plateforme multimodale reliant le réseau industriel atlantique du Québec aux marchés européens grâce à un partenariat avec Port de Baie-Comeau.

L’entreprise mise notamment sur les infrastructures existantes, les capacités logistiques de la région et l’accès à une énergie à faible empreinte carbone pour attirer de nouveaux investissements industriels.