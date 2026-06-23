Sept-Îles | Un homme arrêté pour les coups de feu de l’avenue Iberville

Par Sylvain Turcotte 10:00 AM - 23 juin 2026
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C'est sur l'avenue Iberville à Sept-Îles qu'il y a eu des coups de feu dans la nuit de vendredi à samedi. Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’individu arrêté pour les coups de feu dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’avenue Iberville, à Sept-Îles, est Marc-André Monger. 

L’homme de 57 ans fait face à quatre chefs d’accusation en lien avec les événements du 20 juin.

Il aurait tenté de mettre en danger la vie de plusieurs personnes en déchargeant une arme à feu.

Marc-André Monger a également commis des voies de fait graves à l’endroit de deux individus, mettant leur vie en danger, en plus de se livrer à des voies de fait en portant ou en utilisant une arme contre les deux mêmes personnes et une autre. 

Un chef d’accusation d’avoir eu en sa possession de la cocaïne dans le but d’en faire le trafic pèse également contre lui.

Les dossiers de Marc-André Monger reviennent à la cour du Palais de justice de Sept-Îles le 26 juin.

Deux blessés par balle à Sept-Îles sur l’avenue Iberville

Sylvain Turcotte

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