Tadoussac veut réaliser un projet de logements abordables

Par Renaud Cyr 7:00 AM - 24 juin 2026
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Tadoussac veut construire des logements abordables sur son territoire. Photo Pixabay

La Municipalité de Tadoussac veut faire avancer sa stratégie logement. Pour ce faire, elle a adopté une résolution qui confirme son intention de développer et réaliser un projet de logements abordables sur son territoire dans les prochaines années.

Un conseil pour le logement est déjà actif du côté de l’instance municipale. Cette dernière collabore avec la Société du Patrimoine de l’Est pour tenter de répondre à la crise du logement sur son territoire en collaboration avec des élus et des citoyens.

La Société est un organisme à but non lucratif dont la mission est de développer des projets d’habitation pour renforcer la cohésion sociale et répondre concrètement à la crise du logement dans les régions.

« Ils agissent comme développeurs, constructeurs et promoteurs. Ils ont déjà des projets en marche au niveau de la rive-sud et ce qu’on a décidé de faire par résolution, c’est d’entamer cette démarche-là accompagnée par eux », explique le maire de Tadoussac, Claude Brassard.

Ce dernier mentionne que cette démarche constitue un « premier pas » dans la réflexion d’offrir du logement abordable à Tadoussac.

Le but est de développer une construction sur un terrain appartenant à la Municipalité.

« La problématique à Tadoussac, c’est qu’on n’a pas de terrains. On a à peu près 75 kilomètres carrés au total et la Municipalité n’en a pas une tonne », dévoile-t-il.

M. Brassard indique que bien des variables comme le style de construction restent à déterminer en comité, mais il y a déjà un nombre d’unités établi.

« Grosso modo, on a parlé de 12 à 24 unités pour se partir. C’est ce qui serait probable et, encore là, il nous manque des données sur les tailles qu’elles devraient avoir », note-t-il.

« Il s’agit d’un dossier prioritaire, abordé avec sérieux, rigueur et détermination, afin d’assurer l’avenir et la vitalité de Tadoussac », a-t-il exprimé à la suite de la rencontre de la dernière séance du conseil municipal tenue le 9 juin.

Renaud Cyr

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