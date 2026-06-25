14 ans de prison pour la tentative de meurtre d’avril 2024 à Gallix

Un des auteurs des premiers coups de feu de la guerre de territoire du crime organisé sur la Côte-Nord restera derrière les barreaux pour encore un bon bout. Maxime Côté-Trudel, arrêté pour les événements des 12 et 13 avril 2024 à Moisie et Gallix, écope de 14 ans de prison.

L’homme de 32 ans a présenté un plaidoyer de culpabilité pour plusieurs des chefs d’accusation qui pèsaient contre lui, notamment celui de tentative de meurtre.

Le 12 avril 2024, il s’est introduit par effraction dans une résidence de la rue Ambroise à Moisie, tout en y déchargeant une arme à feu.

Le lendemain, dans le secteur de Gallix, il a tiré plusieurs coups de feu sur Sébastien Lévesque, mettant sa vie en danger.

Maxime Côté-Trudel a été arrêté à Godbout alors qu’il avait en sa possession une arme, des munitions et un dispositif prohibé.

« Il y a des informations qui nous ont conduits à l’événement précédent, c’est-à-dire le 12 avril. Il y a eu des événements survenus à Moisie, soit décharger une arme à feu dans une résidence. Et de fil en aiguille, l’enquête a pu rattacher comme complice aidant M. Côté-Trudel pour lequel il a plaidé coupable », de dire Me Marc Bérubé du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

La Couronne et la défense se sont entendues pour une suggestion commune de peine. Maxime Côté-Trudel, au lourd passé judiciaire, selon la Couronne, se voit ainsi condamner à 14 ans de prison.

Avec la détention préventive, il lui reste 12 ans, sept mois et 28 jours, en date du 25 juin, à passer derrière les barreaux. D’autres conditions s’appliquent également.

Me Bérubé mentionne que les événements d’avril 2024 figurent « dans les débuts des dossiers qui ont apparu ou qui ont été élucidés par la Sûreté du Québec », dans cette guerre, notamment avec les Hells Angels, pour le contrôle des stupéfiants sur la Côte-Nord.

Le dossier de Sébastien Lévesque est toujours actif judiciairement. Quant aux autres individus impliqués dans les événements des 12 et 13 avril 2024, Jérémy Miller a déjà été sentencé, tout comme un individu d’âge mineur au moment des crimes.

Est-ce que la sentence imposée à Maxime Côté-Trudel pourrait servir de barème pour les autres dossiers de tentative de meurtre ou de coups de feu ?

« Oui et non. C’est une peine de 14 ans pour une tentative de meurtre. Mais il faut comprendre que chaque peine est individualisée au profil de chaque individu. M. Côté-Trudel a une feuille de route assez impressionnante. Il est connu des milieux policiers. Il a déjà été sentencé par le passé. Donc ça tient compte de cette gravité-là. Mais oui, ça peut donner un peu un son de cloche à ceux et celles qui seraient tentés de venir commettre des délits sur la Côte-Nord », a répondu Me Bérubé.

« Ils vont être sentencés à la hauteur du crime qu’ils auront commis. Et c’est notre mandat de rendre justice à ce niveau-là », a-t-il ajouté.