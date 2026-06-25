Des travaux de plus de 2 M$ à l’aéroport de Baie-Comeau

Les travaux de réfection des aides visuelles de l’aéroport de Baie-Comeau s’élèvent à 2 329 187 $.

Le contrat a été octroyé à l’entreprise Boréal Entrepreneur Électricien, le plus bas soumissionnaire des deux soumissions reçues après l’appel d’offres de la MRC de Manicouagan.

Les travaux débuteront en juillet. L’aéroport restera ouvert et il n’y aura pas d’impact sur les opérations.

Rappelons qu’en avril, la MRC a fait appel à la firme ADB Safegate Canada, seul soumissionnaire, pour les équipements nécessaires pour les travaux. Ceux-ci ont coûté 335 698 $.

Pour ces travaux, la MRC reçoit un financement de Transports Canada du Programme d’amélioration des infrastructures aéroportuaires.

1 200 litres de peinture

La MRC de Manicouagan a également racheté de la peinture pour le marquage sur la piste d’atterrissage de l’aéroport.

La directrice générale de la MRC, Lise Fortin, mentionne que le marquage doit se faire annuellement et que les travaux de cet été vont probablement demander du marquage supplémentaire.

L’organisation a donc procédé à une commande de surplus de peinture blanche d’environ 1 200 litres (60 x 18,9 litres) au plus bas soumissionnaire, soit Sherwin Williams.