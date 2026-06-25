Forestville : une coop de jeunes au service de la communauté

Une nouvelle Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (CIEC) prend son envol à Forestville cet été avec une double mission : offrir une première expérience de travail à des adolescents tout en répondant à différents besoins de la communauté.

Les jeunes participants proposeront une variété de services aux citoyens, allant de l’entretien extérieur au gardiennage, en passant par l’aide aux courses pour les personnes à mobilité réduite.

Pour les coordonnateurs du projet, Elyse Gagnon et Cédrick Savard, il s’agit d’une première expérience à la tête de la coopérative locale. Toutes deux souhaitent permettre aux jeunes de développer leur autonomie et leur esprit entrepreneurial.

« L’objectif, c’est vraiment de leur permettre de développer des qualités entrepreneuriales, tout en aidant la communauté. On veut aussi qu’ils puissent vivre une première expérience de travail », explique Elyse Gagnon, rencontrée lors de l’ouverture officielle de la CIEC, le 25 juin à Forestville.

En plus des contrats rémunérés, les jeunes seront invités à réaliser des activités de bénévolat auprès d’organismes du milieu afin d’enrichir leur parcours et leur curriculum vitae.

Étudiante en troisième année en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de Baie-Comeau, Elyse Gagnon affirme que ce projet s’inscrit naturellement dans son cheminement.

« J’aime beaucoup travailler avec les jeunes. C’est important pour moi de les aider à se développer et à vivre de nouvelles expériences », souligne-t-elle.

Son collègue, actuellement étudiant en Sciences humaines au Cégep de Baie-Comeau, voyait quant à lui dans cette responsabilité une occasion d’acquérir de nouvelles compétences.

« Il y a beaucoup de préparation et d’organisation derrière ce projet. C’est un beau défi et une belle expérience », indique celui qui souhaite se diriger vers des études de droit.

Les jeunes participants ont été recrutés dans les maisons des jeunes de Colombier et de Forestville ainsi qu’à l’école secondaire. À ce jour, 10 adolescents ont officiellement été sélectionnés, mais cinq places demeurent disponibles.

Une vingtaine de jeunes avaient manifesté leur intérêt au départ. Certains n’ont pas encore terminé le processus de recrutement, sont en bonne voie de rejoindre la coop.

Cédrick Savard et Elyse Gagnon sont les deux coordonnateurs de la CIEC du secteur est de la Haute-Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Une offre de services variée

Les citoyens pourront faire appel à la coopérative pour des travaux de tonte de pelouse, de peinture, de lavage de poubelles, de gardiennage, de promenade de chiens ou encore de menus travaux extérieurs.

La coopérative offrira également un service d’accompagnement pour l’épicerie, destiné notamment aux personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés à se déplacer.

Les services proposés ont été choisis en fonction des besoins exprimés par la communauté, mais aussi des intérêts des jeunes eux-mêmes.

« Si un jeune nous dit qu’il aimerait offrir un nouveau service, on est ouvert à l’ajouter. Par exemple, quelqu’un qui aime les animaux pourrait proposer un service de promenade de chiens », précise Mme Gagnon.

Les responsables souhaitent maintenant que la population adopte la coopérative et lui confie des contrats tout au long de la saison estivale.

Les revenus générés par les contrats permettront de rémunérer les jeunes. Une partie des sommes sera également mise en commun sous forme de ristourne. À la fin de l’été, les membres de la coopérative décideront ensemble de la façon dont cet argent sera utilisé, que ce soit pour une activité ou un projet collectif.

La coopérative sera en activité jusqu’à la mi-août, soit quelques semaines avant la rentrée scolaire.

Pour faire connaître leur initiative, les jeunes organiseront également un brunch communautaire le 5 juillet à Colombier. L’activité servira d’autofinancement pour soutenir les activités de la coopérative et l’achat de matériel, tout en permettant à la population de rencontrer l’équipe.

Les citoyens peuvent communiquer avec la coopérative par l’entremise du Carrefour jeunesse-emploi ou consulter sa page Facebook, où sont publiés les services offerts, les tarifs ainsi que les disponibilités des jeunes.

Notons qu’une CIEC est également lancée dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord. L’activité de lancement a eu lieu simultanément le 25 juin aux Bergeronnes.