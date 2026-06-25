On JAZZ sous la lune lance sa 19e saison aux Escoumins

La série On JAZZ sous la lune sera de retour le 27 juin aux Escoumins pour une 19e édition. L’événement, organisé par l’Odyssée artistique, ouvrira sa programmation estivale avec un concert du Julian Gutierrez Quartet dans l’amphithéâtre extérieur du Centre de découverte du milieu marin.

Le spectacle se déroulera en bordure du fleuve Saint-Laurent, sous la pleine lune, un décor qui fait la particularité de cette série de concerts depuis près de deux décennies.

Selon les organisateurs, « On JAZZ sous la lune a pour mission de créer un mélange entre la musique et la nature, en présentant un spectacle de musique jazz au bord du fleuve, où le sentiment de connexion avec ces deux domaines est ressenti à 100 % ».

Pour cette première escale de la saison, le pianiste et chanteur Julian Gutierrez Vinardell sera accompagné de Guillaume Carpentier au saxophone ténor, Jonathan-Guillaume Boudreau à la basse et Axel Bonnaire à la batterie.

Les organisateurs décrivent la formation comme proposant une musique « à la croisée de la modernité et de la tradition, épicée avec un soupçon de ce qu’on appelle le “Gran Caribe” », promettant « une expérience musicale vibrante et accessible à tous les publics ».

L’événement est présenté par l’Odyssée artistique, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la vitalité culturelle en Haute-Côte-Nord en organisant des événements artistiques dans des sites naturels de la région.

L’organisme est notamment à l’origine de La fin de semaine Entre nous, du Festival intime de musique classique, de la série On JAZZ sous la lune ainsi que de diverses présentations hors série.