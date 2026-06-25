Tadoussac célèbre la francophonie avec la Charente

Par Johannie Gaudreault 10:06 AM - 25 juin 2026
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De gauche à droite, la directrice de l'école St-Joseph de Tadoussac, Marie-Chantal Dufour, la présidente de l'association Hautes Vallées Charente-Québec, Hélène Granet, ainsi que l'enseignante Julie Malette, dont les élèves ont participé à la dictée. Photo courtoisie

Les élèves de l’école Saint-Joseph de Tadoussac ont reçu le 23 juin leur diplôme de participation à la Dictée francophone 2026, une activité qui s’inscrit dans les liens d’amitié tissés depuis plusieurs années entre la municipalité nord-côtière et la commune française de Chasseneuil-sur-Bonnieure.

La Dictée francophone est un événement international qui rassemble chaque année des milliers de francophones à travers le monde.

La remise des diplômes pour les élèves de Tadoussac a été effectuée par Hélène Granet, présidente de l’association Hautes Vallées Charente-Québec, lors d’une rencontre organisée à l’hôtel Tadoussac.

L’activité dépasse toutefois le simple exercice de français. Elle s’inscrit dans une relation privilégiée développée au fil des ans entre Tadoussac et la commune française de Chasseneuil-sur-Bonnieure, située dans le département de la Charente.

« Nous participons à cette action depuis une dizaine d’années », explique Mme Granet, dont l’association organise la Dictée francophone dans plusieurs écoles françaises tout en y associant l’établissement scolaire de Tadoussac.

Un lien qui se renforce

La Dictée francophone est organisée chaque année par la Fédération France-Québec/francophonie et rassemble des participants issus des différents territoires où le français est pratiqué.

En 2026, le thème retenu était « Les impressionnistes », en hommage au centenaire du décès du peintre Claude Monet.

Du côté français, 160 élèves provenant de quatre écoles primaires ont pris part à l’exercice, soit les établissements Édouard Pascaud de Chasseneuil-sur-Bonnieure, Rosa Parks de Fontclaireau, Jean de La Fontaine de Mansle-les-Fontaines et Ratier-Lacouture d’Ansac-sur-Vienne.

Cette dernière école entretient un lien particulier avec Tadoussac. En 2023, elle a signé un pacte d’amitié avec l’école Saint-Joseph, une initiative qui s’ajoute à l’entente conclue entre les municipalités de Tadoussac et de Chasseneuil-sur-Bonnieure.

« C’est valorisant pour l’école, pour notre association et pour les relations que nous établissons », souligne Mme Granet.

En collaboration avec la Fédération des délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN), l’association Hautes Vallées Charente-Québec a remis un diplôme à chacun des participants. Les écoles impliquées ont également reçu un exemplaire de la Nouvelle Encyclopédie illustrée.

Selon Hélène Granet, cette activité vise aussi à favoriser l’émergence de nouveaux projets entre les deux communautés. Elle rappelle que les liens entre la Charente et Tadoussac se sont multipliés ces dernières années.

Pour Mme Granet, la Dictée francophone constitue ainsi un autre chapitre d’une relation culturelle et historique qui continue de rapprocher les deux rives de l’Atlantique.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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