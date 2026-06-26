Coups de feu sur l’avenue Iberville à Sept-Îles : un deuxième homme arrêté pour tentative de meurtre

Par Sylvain Turcotte 10:56 AM - 26 juin 2026
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Une deuxième personne a été arrêtée en lien avec les coups de feu de la nuit du 19 au 20 juin à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Un deuxième individu a été arrêté en lien avec les événements de coups de feu du 20 juin sur l’avenue Iberville à Sept-Îles. Il s’agit du Septilien Jérôme Lanteigne, 37 ans.

Il fait face à un chef d’accusation de tentative de meurtre en utilisant une arme à feu, chef qui s’est ajouté au dossier de Marc-André Monger, 55 ans, l’autre individu impliqué dans cette histoire. 

Jérôme Lanteigne aurait tenté de mettre en danger la vie de trois personnes en déchargeant une arme à feu. 

Il a également commis des voies de fait graves à l’endroit de deux individus, mettant leur vie en danger, en plus de se livrer à des voies de fait en portant ou en utilisant une arme contre les deux mêmes personnes et une autre.

Les dossiers de Jérôme Lanteigne ont été remis au lundi 29 juin, ceux de Marc-André Monger au 3 juillet.

Sylvain Turcotte

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