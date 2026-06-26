Le CF7 de Sept-Îles organise son premier événement de course à pied

Par Sylvain Turcotte 8:05 AM - 26 juin 2026
Temps de lecture :

Au lieu de s'attaquer au skierg, au bikerg ou autres appareils, la communauté du centre fonctionnel de Sept-Îles est convié à la première édition du Marathon CF7 le 23 août. Cet événement de course à pied s'adresse à tous, du tout-petit au coureur aguerri. Photo Sylvain Turcotte

Le centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles sortira de son quartier général le 23 août prochain. La première édition du Marathon CF7, événement de course à pied ouvert à tous, est au calendrier pour cette journée. 

Les adeptes de course à pied trouveront certainement une distance à leur choix parmi les 1, 3,3, 10, 21,1 et 42,2 km.

Il est également possible de relever le défi du demi-marathon et du marathon dans le volet relais en équipe entreprise. 

” Le Marathon CF7 réunit coureurs, marcheurs et familles le temps d’une journée, et les profits sont remis à la Fondation Husky, dont la mission est de financer les activités sportives, culturelles et scientifiques des élèves-athlètes “, souligne l’équipe du CF7.

Le parcours n’est pas encore officialisé à 100 %, mais le départ devrait être donné du site du Vieux-Quai. Les participants partiront vers l’est. Selon la distance, ils pourraient à avoir à courir sur la promenade des Métallos jusqu’au viaduc. 

” Que tu vises un chrono ou que tu sois là pour l’ambiance, chaque foulée aide nos jeunes athlètes à pratiquer leur sport “, ajoute-t-on. 

Les inscriptions se prennent via le https://cf7.ca/pages/evenement. Un premier tarif préférentiel est en vigueur jusqu’au 12 juillet. 

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Sacré-Coeur : l’autrice Gaétane Dufour explore la préhistoire

Actualité Faits divers

14 ans de prison pour la tentative de meurtre d’avril 2024 à Gallix

Actualité

2 153 ménages sont toujours à la recherche d’un logement à l’approche du 1er juillet

Lire également

Actualité Culturel

Sacré-Coeur : l’autrice Gaétane Dufour explore la préhistoire

Consulter la nouvelle
Actualité Faits divers

14 ans de prison pour la tentative de meurtre d’avril 2024 à Gallix

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord