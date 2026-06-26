Le criminel All Boivin arrêté

Par Sylvain Turcotte 12:12 PM - 26 juin 2026
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All Boivin Photo Sûreté du Québec

Allo Boivin, un des fugitifs les plus recherchés au Québec, aurait été appréhendé en Europe. 

L’homme de 36 ans, recherché pour gangstérisme, voies de fait graves, enlèvement, séquestration, introduction par effraction, trafic d’armes et trafic de substances, aurait été arrêté en Espagne. 

” La Sûreté du Québec (SQ) confirme avoir eu des discussions avec la European Operational Team (EOT) en lien avec l’arrestation d’All Boivin, originaire du Saguenay et recherché depuis le 15 février 2023 “, indique le communiqué de la SQ. 

Les autorités policières du Québec mentionne toutefois que des validations sont en cours avant de confirmer son arrestation. 

All Boivin était listé comme le deuxième suspect le plus recherché au Canada sur le site de Bolo, un organisme qui amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services policiers ont déjà demandé l’aide du public.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et Interpol collaborent à l’enquête.

Sylvain Turcotte

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