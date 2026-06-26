Meurtre à Uashat : les dossiers des trois individus reportés 

Par Sylvain Turcotte 12:45 PM - 26 juin 2026
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C’est dans cet immeuble de la rue Siniak à Uashat qu’aurait été tué Ronald Sandy Pien. Photo Sylvain Turcotte

Les dossiers de Kim Girard Thériault, 30 ans, Glen Pinette Dominique, 27 ans, et Rose-Aimée Marcelle Jourdain, 42 ans, arrêtés pour le meurtre de Ronald Sandy Pien, sont reportés.

Le meurtre de l’homme de 65 ans aurait été commis le 20 juin dans un logement de la rue Siniak à Uashat alors que les trois individus se sont introduits par effraction.

Lors d’une comparution au Palais de justice de Sept-Îles le 26 juin, Me Isabelle Bélanger du Directeur des poursuites criminelles et pénales a indiqué que « la preuve voluminseuse » dans le cas de Kim Girard Thériault avait été remise à la défense. 

Quant à Rose-Aimée Marcelle Jourdain, elle doit se trouver un avocat puisque Me Gerson Foisy a demandé une requête de cesser d’occuper puisqu’il représente Mme Girard-Thériault dans ce dossier.

Glen Pinette Dominuque n’a toujours pas d’avocat.

Les dossiers des trois individus reviennent à la cour le 3 juillet. La Couronne s’est opposée à leur remise en liberté. 

Sylvain Turcotte

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