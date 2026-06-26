Portneuf-sur-Mer : Yves Gauthier obtient le titre de directeur municipal agréé

Le directeur général de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer, Yves Gauthier, porte désormais le titre de directeur municipal agréé (DMA), une certification décernée par l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) à l’issue d’un parcours de formation spécialisé.

La remise des certifications a eu lieu lors du congrès annuel de l’ADMQ, tenu du 16 au 19 juin à Québec. Yves Gauthier était le seul représentant de la Côte-Nord à compléter le programme cette année.

Pour obtenir cette reconnaissance, le directeur municipal a suivi six formations totalisant environ 140 heures, complétées en moins d’un an, entre mai 2025 et avril 2026.

« Il n’existe pas de formation scolaire pour devenir directeur municipal. Cette certification permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour exercer cette fonction », explique-t-il.

Le parcours couvre plusieurs aspects essentiels de la gestion municipale, notamment le rôle du directeur général dans son environnement légal, politique et public, la comptabilité, l’élaboration du budget municipal, la préparation et la rédaction de documents officiels, l’adjudication des contrats municipaux ainsi que la fiscalité et le financement des municipalités.

Selon Yves Gauthier, cette formation lui a été particulièrement utile dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. « Ça m’a beaucoup aidé », résume-t-il.

En poste à Portneuf-sur-Mer depuis le 14 avril 2025, il possédait déjà une solide expérience dans le milieu municipal. Pendant 13 ans, il a occupé le poste de directeur du service incendie à Sacré-Cœur. Au cours des dernières années, il assurait également la direction incendie de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

Bien qu’il connaissait déjà le fonctionnement du monde municipal, il souligne que le rôle de directeur général exige des compétences beaucoup plus diversifiées.

La certification DMA vient ainsi reconnaître la réussite de cette formation et confirme sa maîtrise des principaux domaines liés à l’administration municipale.