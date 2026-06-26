Sacré-Coeur : l’autrice Gaétane Dufour explore la préhistoire

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 26 juin 2026
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Gaétane Dufour a œuvré en enseignement pendant de nombreuses années. Photo Facebook

L’autrice originaire de Sacré-Cœur, Gaétane Dufour, a lancé un nouvel ouvrage consacré à la préhistoire, à l’histoire et au patrimoine.

Intitulé L’ABC de la préhistoire et maillons d’histoire – Un héritage patrimonial pour les X, Y, Z, le livre sorti à la fin mai propose un regard accessible sur les origines de l’humanité et l’héritage laissé par les générations qui ont précédé les sociétés modernes.

Dans son ouvrage, l’historienne souhaite combler ce qu’elle perçoit comme une lacune dans l’enseignement de l’histoire. Après avoir consulté les programmes scolaires de ses petites-filles, elle a constaté qu’ils « ne couvrent pas, loin de là, le passé lointain de notre humanité ».

L’autrice rappelle que les connaissances sur les origines humaines ont considérablement évolué depuis le XIXsiècle grâce aux découvertes archéologiques et aux avancées scientifiques. Selon elle, ces recherches permettent aujourd’hui de mieux comprendre « les origines de la vie sur notre planète et l’évolution générale qui a mené aux êtres humains que nous sommes aujourd’hui ».

L’ouvrage aborde notamment la vie quotidienne des premiers humains, leurs inventions, l’agriculture, l’élevage, les bijoux, les traditions et l’art préhistorique. Gaétane Dufour y met en lumière l’ingéniosité et la créativité des sociétés anciennes.

« Si j’ai écrit ce livre, c’est pour faire connaître les côtés positifs et honorables de l’histoire de la vie humaine, surtout auprès des générations X, Y et Z, c’est-à-dire les gens qui sont nés après 1960, afin de leur faire vivre le plaisir d’apprendre… de savoir d’où nous venons, de découvrir un patrimoine issu de la préhistoire et toujours utilisé encore aujourd’hui », affirme-t-elle.

Au-delà du regard porté sur le passé, l’écrivaine établit également des liens avec plusieurs enjeux contemporains. Elle évoque notamment les inégalités sociales, la pollution et l’exploitation économique, qu’elle rattache à l’évolution des modes de vie humains à travers les siècles.

Elle souligne aussi l’importance des initiatives citoyennes et des mouvements internationaux qui œuvrent pour un monde plus équitable. « Je crois vraiment à l’efficacité de l’action et de la résilience humaine », écrit-elle dans son discours de lancement.

Diplômée en histoire de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art, Gaétane Dufour a enseigné l’histoire du Québec et du Canada pendant de nombreuses années. Elle est également professeure occasionnelle à l’Université du troisième âge de l’Université de Sherbrooke.

Parmi ses publications antérieures figure notamment Augustin Dufour de Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay et ses descendants, 1881-2017.

Avec ce nouvel ouvrage, l’autrice espère contribuer à faire connaître et apprécier « cet héritage multimillénaire des plus précieux » afin qu’il puisse être préservé pour les générations futures. Le livre est publié par les Éditions GID. Il est en vente dans les librairies.

Il s’agit du troisième livre écrit entièrement par l’autrice Gaétane Dufour de Sacré-Cœur. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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