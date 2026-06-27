Des canettes pour transformer la cour d’école

Une campagne de récupération de contenants consignés est lancée afin de financer un projet d’aménagement de la cour de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes. Tout au long de l’été, les citoyens sont invités à donner leurs canettes et bouteilles consignées pour contribuer à l’amélioration des espaces destinés aux élèves.

L’initiative vise à recueillir des fonds tout en sensibilisant la population à l’importance du recyclage. Selon les organisateurs, « chaque canette compte » et les sommes amassées seront entièrement consacrées au projet de réaménagement de la cour d’école.

Pour faciliter la participation des citoyens, l’équipe derrière la campagne offre même un service de collecte à domicile. Les personnes qui souhaitent se départir de contenants consignés peuvent communiquer avec les responsables afin de planifier une récupération.

« Donnez vos canettes, faites grandir notre cour d’école ! », peut-on lire sur l’affiche promotionnelle de l’activité, qui rappelle que tous les montants recueillis grâce aux dons seront remis au projet.

Présentée comme un projet pilote, la campagne est en vigueur dès maintenant et se poursuivra jusqu’à la rentrée scolaire en août. Les responsables prévoient ensuite évaluer la possibilité de maintenir l’initiative à l’automne.

Au-delà de l’aspect financier, les organisateurs soulignent également les retombées environnementales de la démarche. En favorisant la récupération des contenants consignés, l’initiative contribue à réduire la quantité de déchets dans la nature tout en soutenant un projet bénéfique pour les jeunes de la communauté.