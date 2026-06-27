Une unité mobile pour découvrir le tir à l’arc

Une nouveauté dans les domaines de la chasse et du tir sportif qui fera du chemin, une unité de tir à l’arc mobile, conçue par un guide de chasse professionnel de SÉPAQ-Anticosti, Samuel Saint-Laurent, de Saint-Donat, près de Mont-Joli.

« Mon objectif, partager ma passion pour l’archerie par la sensibilisation et l’éducation du public, et faire découvrir le sport du tir à l’arc, et la chasse, à travers différents scénarios de tirs. Partout où je serai invité dans des événements à à travers le Québec, les gens pourront se familiariser avec l’archerie, sur un parcours virtuel à travers des situations de tirs », précise Samuel qui participe aussi à des rassemblements privés.

À l’intérieur d’une remorque de 16 pieds, une vidéo projette sur un grand écran diverses situations de tirs, comme à la chasse, et différentes espèces de gibier. Chasseur ou non,et débutant, pourront constater l’impact du tir et l’endroit ciblé. Les plus jeunes auront accès à des cibles appropriées. « Des combats d’archers de type « paintball », avec flèche munie d’une pointe de mousse, permettront aussi à des équipes de cinq archers contre cinq, de se cibler, jusqu’au dernier participant qui gagne le combat », ajoute celui qui a élaboré son projet avec un ami chasseur, Vincent Desrosiers, sans qui, dit Samuel, il n’aurait pu le concrétiser.

Premières sorties

La première sortie officielle de l’unité de tir à l’arc mobile « LAD Crew »; équipage terrestre, aura lieu les 17, 18 et 19 juillet dans le cadre des Terrasses Urbaines de Rimouski. Suivra en août, à Gaspé, un événement de tir à l’arc en montagne. Il a investi 25 000$ dans la réalisation de son unité mobile. Pour rejoindre Samuel Saint-Laurent, voir la page officielle « LAD Crew » sur les réseaux sociaux.