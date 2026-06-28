20 ans de musique classique aux Bergeronnes

L’Odyssée artistique soulignera cette année le 20e anniversaire de son Festival intime de musique classique (FIMC) avec une programmation qui s’échelonnera du 27 juin au 29 août dans plusieurs lieux patrimoniaux de la Haute-Côte-Nord. Concerts de jazz, musique classique, ateliers gratuits et expositions seront au rendez-vous aux Escoumins et aux Bergeronnes.

Les festivités s’amorceront le 27 juin au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins avec la première escale d’On JAZZ sous la lune, mettant en vedette le Julian Gutierrez Quartet. Le pianiste et chanteur Julian Gutierrez Vinardell sera accompagné de Guillaume Carpentier au saxophone, Jonathan-Guillaume Boudreau à la basse et Axel Bonnaire à la batterie.

Le point culminant de la saison sera toutefois la 20e édition du Festival intime de musique classique, présentée du 15 au 19 juillet à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes.

L’événement aura lieu sous la présidence d’honneur de Benoît Gauthier, chef fondateur de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord et artiste de l’année 2026 du CALQ. Le festival se déroulera sous le thème « Nos racines, nos voix ».

Les célébrations débuteront le 15 juillet avec un cocktail du 20e anniversaire offert par la Municipalité des Bergeronnes, suivi d’un talk-show intitulé « Et si on parlait de nous », réunissant des artistes ayant un lien particulier avec la Côte-Nord. L’activité sera offerte gratuitement au public.

Une programmation variée

Le guitariste Marc-Étienne Leclerc ouvrira la série de concerts le 16 juillet avec « La guitare dans toutes ses couleurs », un programme mettant en lumière les grandes œuvres du répertoire pour guitare solo.

Le lendemain, la soprano innue de Pessamit Élisabeth St-Gelais montera sur scène avec la pianiste Louise Pelletier pour présenter « Les amours et la vie d’une femme ». Reconnue comme l’une des étoiles montantes de la scène canadienne, l’artiste intègre régulièrement des œuvres autochtones à son répertoire et collabore avec des créateurs des Premiers Peuples.

Le 18 juillet, Benoît Gauthier délaissera sa baguette de chef d’orchestre pour reprendre la flûte traversière lors du concert « Aux quatre vents – Carte blanche au président d’honneur », entouré de plusieurs musiciens invités.

La dernière journée du festival comprendra notamment la traditionnelle Messe des artistes ainsi qu’une nouveauté destinée aux familles, « Babar et quelques autres notes », une adaptation inspirée de l’œuvre Histoire de Babar, le petit éléphant de Francis Poulenc.

Le FIMC se conclura avec le concert pour piano à quatre mains « Quand Ravel rencontre Gershwin », interprété par Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé.

Elisabeth St-Gelais, soprano de Pessamit, est une des artistes invitées du festival. Photo courtoisie

Ateliers et expositions

En parallèle aux concerts, des ateliers publics gratuits seront proposés à la place Rodolphe-Pagé des Bergeronnes. Le public pourra participer à l’activité « Yoguitare » avec Marc-Étienne Leclerc ou encore découvrir les instruments à vent lors de l’atelier « En coup de vents » animé par le quatuor Aux quatre vents.

Les festivaliers auront également accès à l’exposition Aurores du photographe nature Jocelyn Praud ainsi qu’aux œuvres sculpturales d’Éric Maillet.

Les festivaliers auront également accès à l’exposition Aurores du photographe nature Jocelyn Praud. Photo Renaud Cyr

Deux autres rendez-vous jazz

Après le festival, l’Odyssée artistique poursuivra sa saison avec deux autres soirées On JAZZ sous la lune.

Le 1er août, le Greenhouse Ensemble présentera son deuxième album, Mezzanine. La programmation estivale prendra fin le 29 août avec le Franky Freedom Ensemble, dont la proposition musicale marie jazz alternatif, électro, R&B et post-fusion.

Pour les organisateurs, cette programmation anniversaire vise à offrir aux résidents et visiteurs « mille et un instants à vivre en Haute-Côte-Nord » tout en mettant en valeur les artistes et les lieux emblématiques du territoire.