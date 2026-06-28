À 89 ans, le Baie-Comois Don Darby expose toujours ses œuvres

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 28 juin 2026
Temps de lecture :

Don Darby présentera une nouvelle exposition à Lévis. Photo courtoisie

Le sculpteur baie-comois Don Darby, figure marquante de l’histoire artistique de la Manicouagan, poursuit sa carrière à 89 ans. Une exposition réunissant une sélection de ses œuvres sera présentée du 28 juin au 6 septembre au Centre d’exposition Louise-Carrier, à Lévis, où l’artiste sera présent lors du vernissage prévu le 28 juin.

Reconnu pour avoir laissé son empreinte sur le paysage culturel de la région dans les années 1960 et 1970, Don Darby est notamment l’auteur de L’Homme de Java, une sculpture installée au Cégep de Baie-Comeau depuis 1967.

Son travail a également contribué au développement des arts visuels sur la Côte-Nord, notamment par son implication dans le Symposium de sculpture de Manicouagan. L’artiste est né à Montréal, mais il a grandi à Baie-Comeau.

Au fil des dernières années, il s’est particulièrement intéressé aux animaux en voie de disparition. Sa technique de sculpture et de soudure, qualifiée d’unique, lui permet de créer des œuvres d’un réalisme saisissant inspirées du monde animal.

« Véritables dessins en trois dimensions, les sculptures de métal de Don Darby témoignent de sa passion pour les hommes primitifs et le monde animal. Ses œuvres sont des hymnes au vivant qui marquent notre conscience et nous rappellent la fragilité de la nature. » C’est ce qu’on peut lire dans la présentation de l’exposition.

Cette dernière sera également complétée par une série de dessins réalisés au graphite, au fusain et à l’encre, une étape essentielle du processus créatif de l’artiste. Les visiteurs pourront ainsi découvrir un parcours qui rend hommage à « la carrière exceptionnelle d’un des sculpteurs les plus importants de sa génération », dit-on.

Pour les Nord-Côtiers qui séjourneront dans la région de Québec au cours de l’été, cette exposition offre l’occasion de redécouvrir le parcours d’un artiste ayant marqué l’histoire culturelle de la Manicouagan.

Rappelons que l’organisme Le Grand Rappel avait consacré une importante rétrospective à Don Darby en 2016 au Pavillon Mance de Baie-Comeau. Une sculpture à son effigie avait également été réalisée pour souligner l’événement avant d’être installée au parc des Pionniers.

Le sculpteur Don Darby a marqué la Manicouagan avec ses œuvres. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Tourisme

Croisières Baie-Comeau fera revivre la Vallée des coquillages

Actualité Culturel

Le festival St-Marc Pardu dans l’bois lance sa bière officielle

Actualité Éducation Sport

Des canettes pour transformer la cour d’école

Lire également

Actualité Tourisme

Croisières Baie-Comeau fera revivre la Vallée des coquillages

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

Le festival St-Marc Pardu dans l’bois lance sa bière officielle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 juin 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord