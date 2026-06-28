À 89 ans, le Baie-Comois Don Darby expose toujours ses œuvres

Le sculpteur baie-comois Don Darby, figure marquante de l’histoire artistique de la Manicouagan, poursuit sa carrière à 89 ans. Une exposition réunissant une sélection de ses œuvres sera présentée du 28 juin au 6 septembre au Centre d’exposition Louise-Carrier, à Lévis, où l’artiste sera présent lors du vernissage prévu le 28 juin.

Reconnu pour avoir laissé son empreinte sur le paysage culturel de la région dans les années 1960 et 1970, Don Darby est notamment l’auteur de L’Homme de Java, une sculpture installée au Cégep de Baie-Comeau depuis 1967.

Son travail a également contribué au développement des arts visuels sur la Côte-Nord, notamment par son implication dans le Symposium de sculpture de Manicouagan. L’artiste est né à Montréal, mais il a grandi à Baie-Comeau.

Au fil des dernières années, il s’est particulièrement intéressé aux animaux en voie de disparition. Sa technique de sculpture et de soudure, qualifiée d’unique, lui permet de créer des œuvres d’un réalisme saisissant inspirées du monde animal.

« Véritables dessins en trois dimensions, les sculptures de métal de Don Darby témoignent de sa passion pour les hommes primitifs et le monde animal. Ses œuvres sont des hymnes au vivant qui marquent notre conscience et nous rappellent la fragilité de la nature. » C’est ce qu’on peut lire dans la présentation de l’exposition.

Cette dernière sera également complétée par une série de dessins réalisés au graphite, au fusain et à l’encre, une étape essentielle du processus créatif de l’artiste. Les visiteurs pourront ainsi découvrir un parcours qui rend hommage à « la carrière exceptionnelle d’un des sculpteurs les plus importants de sa génération », dit-on.

Pour les Nord-Côtiers qui séjourneront dans la région de Québec au cours de l’été, cette exposition offre l’occasion de redécouvrir le parcours d’un artiste ayant marqué l’histoire culturelle de la Manicouagan.

Rappelons que l’organisme Le Grand Rappel avait consacré une importante rétrospective à Don Darby en 2016 au Pavillon Mance de Baie-Comeau. Une sculpture à son effigie avait également été réalisée pour souligner l’événement avant d’être installée au parc des Pionniers.