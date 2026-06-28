Croisières Baie-Comeau fera revivre la Vallée des coquillages

Croisières Baie-Comeau veut faire revivre le site de la Vallée des coquillages. Des travaux de préparation du site commencent dès cet été.

Si tout va bien, l’objectif serait d’ouvrir officiellement la Vallée des coquillages à l’été 2027, fait savoir Kio Gaudreault-Morin, chargée de projets au Port de Baie-Comeau.

Les travaux commenceront cet été, en juillet ou en août. Ils vont se poursuivre l’an prochain.

Selon les températures et la fonte des neiges en 2027, il se peut toutefois que l’ouverture soit repoussée en 2028, le temps d’effectuer les travaux.

Travaux de préparation

Une estimation a été réalisée à l’automne pour déterminer ce qu’il y avait à faire pour remettre en état le site, qui se trouve près du Club de ski Norfond, à proximité du Mont Ti-basse.

« On parle du désherbage, de tous les arbres brisés, des structures endommagées ou qui doivent être enlevées ou encore des nouvelles structures qu’on doit refaire », souligne la chargée de projets.

« Ensuite, vu que d’un côté, on a une partie de la rivière aux Anglais, on va probablement construire un quai pour que les canots et les kayaks puissent avoir accès », lance-t-elle.

Selon ce qu’elle explique, un shaputuan pour 40 personnes avec une structure sera construit. Il y aura aussi la possibilité de faire des événements, grâce à une association avec une firme événementielle.

« On essaie d’optimiser le site pour le rendre disponible aux croisiéristes et à la communauté », dit-elle.

La Vallée des coquillages à l’époque où le site était exploité par le Jardin des Glaciers. Photo courtoisie

450 000 $

Le projet est divisé en deux phases et c’est la raison pour laquelle les travaux ne seront pas tous effectués cette année.

Au total, on parle d’un projet de 450 000 $.

Les travaux de préparation font partie de la première phase. Ils s’élèvent à 191 000 $.

Croisières Baie-Comeau a déposé plusieurs demandes de subvention pour les aider dans le processus. Quelques-unes sont confirmées, dont de la MRC de Manicouagan et ID Manicouagan.

Une opportunité

Il faut savoir que Croisières Baie-Comeau a repris le bail du site en 2025. Mme Gaudreault-Morin mentionne que l’occasion s’est présentée pour l’organisme de reprendre le site et de développer un projet de relance.

Rappelons qu’il a fermé en 2021 quand le Jardin des Glaciers, qui l’exploitait à l’époque, a arrêté ses activités.

« On cherche toujours de nouveaux lieux à développer, qui représentent la région », soutient Kio Gaudreault-Morin.

« C’est le seul lieu existant avec des murs de coquillages, donc on veut mettre en valeur le site et en faire de nouveau profiter la communauté », poursuit-elle.