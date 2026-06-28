Port de Baie-Comeau: le quai renoue avec une tradition d’autrefois

Le Port de Baie-Comeau a replongé les visiteurs dans les souvenirs d’une époque révolue, le 27 juin, en présentant la première édition de Comme dans l’temps, un rassemblement de voitures anciennes qui a attiré une foule nostalgique.

Pendant des décennies, les Baie-Comois avaient l’habitude de se rendre au bout du quai pour admirer le fleuve, discuter entre amis et partager un repas. Cette tradition a pris fin en 1990, lorsque les infrastructures portuaires sont passées sous la responsabilité du gouvernement fédéral, entraînant la fermeture du site au grand public.

Avec Comme dans l’temps, le Port de Baie-Comeau souhaitait redonner vie, le temps d’une journée, à ce souvenir collectif.

« On trouvait important que les gens puissent revivre ce moment-là, parce qu’ils ont perdu cet accès de façon assez drastique », explique la chargée de projets du Port de Baie-Comeau et organisatrice principale de l’événement, Kio Gaudreault-Morin.

Quarante véhicules datant des années 1990 ou d’avant étaient initialement attendus sur le quai. L’engouement a toutefois rapidement dépassé les prévisions. En raison d’un changement de site causé par les opérations portuaires, quelques voitures supplémentaires ont finalement pu être admises au cours de la journée.

Selon Mme Gaudreault-Morin, les places disponibles se sont envolées en quelques jours et des amateurs provenant notamment du Saguenay, de différentes régions du Québec, et même de Montréal, auraient souhaité participer.

L’événement proposait également une ambiance festive avec des exposants locaux, des producteurs de boissons artisanales, un camion de cuisine de rue et un DJ.

Malgré ce succès, l’organisation devra composer avec plusieurs contraintes liées à la sécurité et aux activités portuaires avant de confirmer une deuxième édition. « On va faire un bilan avec les différentes instances et regarder ce qui peut être amélioré. Si on est capables d’assurer la sécurité de tout le monde, on aimerait vraiment répéter l’expérience », conclut-elle.