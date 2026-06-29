Fêter la route bleue

Par Emelie Bernier 3:23 PM - 29 juin 2026 Initiative de journalisme local
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L'Anse-Saint-Étienne, un secret bien gardé. Photo tiré du site web de la route bleue

Le Comité ZIP Saguenay–Charlevoix et la Municipalité de Petit-Saguenay vous invitent à célébrer le lancement officiel de La route bleue du Fjord, un nouveau réseau de parcours pagayables permettant de découvrir le fjord du Saguenay. 

Le 8 juillet, le rendez-vous est donné à l’Anse Saint-Étienne, à Petit-Saguenay, dès 17 h. Au programme, de l’animation, des activités d’interprétation du milieu naturel et une présentation officielle de La route bleue du Fjord. Kayakistes autonomes, profitez de l’occasion pour prendre le large. Vous aurez l’occasion de côtoyer de nouveaux arrivants à qui une sortie en kayak de mer sera offerte.

« Nous sommes très emballés par le lancement de La route bleue du fjord, qui vise à découvrir et mettre en valeur le milieu marin par une activité sportive et contemplative, tout en contribuant à augmenter le niveau de sécurité des activités nautiques sur le fjord du Saguenay, un plan d’eau de niveau intermédiaire ou avancé », commente Ève-Laurence Hébert, coordonnatrice à la concertation et au développement au Comité ZIP Saguenay-Charlevoix 

Route bleue: davantage de parcours pour sillonner le fjord

 

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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