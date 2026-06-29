Feux de forêt en activité : un voile de fumée dans le ciel de la Côte-Nord

Plus de 90 feux de forêt sont actuellement en activité dans le nord du Québec, ce qui engendre une mauvaise qualité de l’air dans plusieurs régions, dont la Côte-Nord.

Selon les prévisions du modèle FireSmoke, un voile de fumée pourrait être observé dans plusieurs régions, notamment en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord et jusqu’en Gaspésie.

Ces feux génèrent d’importants panaches de fumée qui peuvent être transportés sur des centaines de kilomètres par les vents. La SOPFEU rappelle que les conditions peuvent évoluer rapidement selon les vents.

Pour s’informer sur les prévisions des panaches de fumée, les Québécois peuvent consulter le site de FireSmoke. La SOPFEU a également partagé la page du Gouvernement du Canada pour des conseils pour protéger la santé.