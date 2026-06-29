Forestville en chanson se transforme en grande fête familiale

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 29 juin 2026
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La Classique Dave Dufour sera bonifiée pour sa 5e  édition.  Photo Johannie Gaudreault

L’événement Forestville en chanson cède sa place à une nouvelle formule cette année. Plutôt que d’organiser une troisième édition du festival musical, la Ville de Forestville s’associe à la Classique Dave Dufour afin de bonifier une activité déjà bien établie dans la communauté.

« Réservez la date du 6 septembre à votre agenda », confirme la mairesse de Forestville, Micheline Anctil. L’objectif est de faire de cette journée un grand rassemblement intergénérationnel où les activités sportives de la Classique Dave Dufour seront complétées par une programmation destinée à toute la population.

« On a le goût qu’il se passe quelque chose de dynamique. À un moment donné, on s’est dit : pourquoi ne pas s’associer à un organisme existant plutôt que de repartir un événement de zéro ? », explique la mairesse.

La réflexion est née à la suite d’une table de concertation réunissant plusieurs organismes locaux, dont la Fabrique St-Luc, la FADOQ de Forestville, le Club Lions et les Chevaliers de Colomb. Les discussions ont mené à l’idée de bâtir un événement commun autour de la Classique Dave Dufour, sans modifier la mission de cette dernière.

La programmation est toujours en élaboration, mais la Ville confirme déjà qu’elle comprendra des activités destinées aux adultes et aux aînés, en plus de celles offertes aux jeunes en marge de la Classique Dave Dufour. Des jeux, des activités récréatives ainsi qu’un spectacle en soirée sont notamment prévus.

Le site du complexe Guy-Ouellet et de la polyvalente accueillera l’ensemble des activités. Déjeuner, dîner et souper seront proposés au cours de la journée. « On veut faire les choses en grand pour notre 5e édition», déclare Cassandra Guérin de la Classique Dave Dufour.

En plus des activités pour les jeunes, on retrouvera des jeux pour les adultes et les aînés. Photo Johannie Gaudreault

La Ville prévoit investir environ 5 000 $ pour soutenir l’événement, notamment pour la location d’un chapiteau et la présentation du spectacle. Les organismes participants conserveront les revenus générés par leurs activités.

« L’organisme qui fait quelque chose garde son argent. La Ville met son budget, comme elle le faisait déjà avec Forestville en chanson, mais les profits reviennent aux organismes et à leurs projets », souligne l’élue.

Pour Mme Anctil, cette nouvelle approche permettra de maximiser les retombées communautaires tout en favorisant le rassemblement des différentes clientèles.

« On veut en faire une belle journée familiale, intergénérationnelle. Les jeunes ont déjà leurs activités et nous, on vient compléter avec des activités pour les autres clientèles. Tout le monde pourra s’amuser ensemble pendant une journée », se réjouit-elle.

La programmation complète sera dévoilée en juillet. Les profits réalisés par la Classique Dave Dufour serviront à aider les jeunes de Forestville à pratiquer du sport grâce à la nouvelle fondation qui a été créée.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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