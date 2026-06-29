Kashtin pour célébrer la Fête des Innus à Pessamit

Le duo composé de Florent Vollant et Claude McKenzie remontera sur scène pour célébrer la Fête des Innus à Pessamit.

Connu sous le nom de Kashtin, qui signifie tornade en innu-aimun, le groupe s’est dissous il y a plusieurs années et les musiciens innus ont fait carrière chacun de leur côté.

Toutefois, la musique de Kashtin est toujours vivante. Certains disent qu’elle a pavé la voie à toute une génération d’artistes autochtones. Depuis le mois de février, il est possible de retrouver les chansons des deux albums du groupe sur les plateformes en ligne.

C’est donc avec émotion et une immense joie que le Conseil des Innus de Pessamit, secteur culture, sports et vie communautaire, a annoncé sur les réseaux sociaux que Kashtin sera la tête d’affiche de la Fête des Innus. L’événement a lieu le 15 août, mais le spectacle, lui, est prévu la veille.

« Kashtin sera sur scène le 14 août à 19 h 30 au terrain de soccer de Pessamit », a mentionné fièrement le responsable de programmation en direct sur Facebook. Il était accompagné des deux musiciens, heureux de se retrouver.

Le reste de la programmation sera dévoilé prochainement. Cette fête représente un temps fort dans le calendrier culturel de Pessamit, attirant visiteurs et membres de la communauté dans un esprit de partage et de célébration.

La Fête des Innus le 15 août en référence à l’anniversaire de Notre-Dame de l’Assomption, la sainte patronne de son église, à laquelle les aînés ont toujours voué une dévotion. Le 15 août signifiait « le départ des familles vers leur territoire de chasse », peut-on lire sur le site Web du Conseil des Innus de Pessamit.