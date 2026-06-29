La Randonnée Vélo-Vallée amasse 80 000 $

C’est un montant de 80 000 $ qui a été récolté lors de la Randonnée Vélo-Vallée, qui s’est déroulée sous le soleil le 28 juin.

Pour cette 10e édition, notons la participation de 102 cyclistes, 50 bénévoles, de 40 entreprises-collaborateurs et des gens du milieu.

La présidente d’honneur cette année état Johanne Lefebvre, présidente de Lefebvre Industri-Al.

Forestville était le lieu de départ des six pelotons cette année. Des pelotons sécurisés se sont élancés à tour de rôle pour les 100 km.

À mi-distance, une pause-santé avait été prévue au Centre Communautaire de la communauté de Pessamit. Ensuite, il y avait plusieurs kilomètres à rouler avant un arrêt pour le diner au Club des Aînés de Ragueneau.

Un dernier arrêt à la maison du tourisme de Baie-Comeau a permis de regrouper les cyclistes, qui sont finalement arrivés à 16 h dans le stationnement de la maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux.

La toile de l’artiste Linda Isabelle, reproduite sur le maillot offert aux cyclistes et offerte en encan silencieux, a permis de récolter 850 $.

Rappelons que les sommes amassées seront partagées à raison de 60 % pour La Vallée des Roseaux et 40 % à la Corporation Véloroute des Baleines.