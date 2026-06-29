Porter une clé pour défendre le droit au logement

Le Comité de défense des droits des locataires de la Côte-Nord invite la population à poser un geste simple, mais porteur de sens, afin de dénoncer la crise du logement, soit porter une clé.

Pour la campagne « Le logement cher », menée par la Coalition contre le logement cher (COLOC), l’organisme encourage les citoyens à porter une vieille clé épinglée à leur manteau, leur chandail ou leur sac afin d’afficher leur soutien au droit au logement.

Le symbole se veut un rappel que « le logement est un droit, pas une occasion de profit ». Selon le comité, plus le nombre de personnes arborant cette clé sera élevé, plus le message sera visible auprès des décideurs.

« Cette démarche est accessible à tous, puisqu’il s’agit simplement de trouver une vieille clé qui ne sert plus. Les gens peuvent la personnaliser, la décorer ou la laisser brute. La variété de clés sera à l’image de ce mouvement diversifié et coloré », explique Geneviève Dick, porte-parole du Comité de défense des droits des locataires de la Côte-Nord.

L’organisme invite également les participants à partager une photo de leur clé sur les réseaux sociaux afin d’amplifier la mobilisation et de créer une vague de solidarité en ligne.

Au-delà du geste symbolique, le Comité de défense des droits des locataires rappelle que la Côte-Nord demeure confrontée à d’importants défis en matière de logement.

« Il est temps que la Côte-Nord se mobilise sur la question de la crise du logement, car faut-il le rappeler, nous sommes, à ce jour, la seule région qui n’a pas de service d’aide à la recherche de logement (SARL), et la seule région qui n’a pas de comité de locataires financé », souligne la porte-parole.

La campagne invite enfin la population à faire du logement une priorité collective en participant au mouvement et en utilisant les mots-clics #contrelogementcher sur les réseaux sociaux.