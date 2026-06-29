Un feu de forêt atteint 4 500 hectares près de la route 389 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:26 PM - 29 juin 2026
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Quatre équipes de pompiers forestiers sont actuellement sur place, en plus d'avions-citernes et de l'arrosage héliporté.  Photo Facebook SOPFEU

Un feu de forêt a été déclenché à la hauteur du km 437 de la route 389. Il se situe tout près de la route et est actuellement considéré comme hors contrôle. 

Il a débuté le 28 juin à 12 h, causé par une activité récréative, et se propage toujours. Au moment d’écrire ces lignes, la SOPFEU précise qu’il n’a pas traversé la route. 

« C’est un incendie qui a débuté près de la route, mais qui s’en allait ensuite plus vers l’est. Il s’est éloigné de la route, mais commence à reprendre du chemin vers la route », indique Isabelle Gariépy, conseillère en prévention et en communications de la SOPFEU pour la Côte-Nord. 

La SOPFEU est aussi en communication constante avec la sécurité civile dans le cas où le feu s’approcherait encore plus de la route. 

Équipes sur place 

Quatre équipes de pompiers forestiers sont actuellement sur place. 

« On a également des avions-citernes qui travaillent sur cet incendie. On a aussi de l’arrosage héliporté, on a trois hélicoptères », souligne Mme Gariépy.

« En même temps, avec nos équipes de logistique, on monte un campement dans le secteur de l’ancienne ville de Gagnon, pour avoir encore plus de pompiers dans un secteur plus rapproché », ajoute-t-elle. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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