Une maman ourse et ses petits aperçus à Tadoussac : appel à la prudence

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Par Morgane Busson 8:52 AM - 29 juin 2026 Initiative de journalisme local
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La municipalité de Tadoussac insiste sur la nécessité de la collaboration des citoyens pour limiter la présence d'ours noirs en ville. Photo MELCCFP

La Municipalité de Tadoussac invite à la prudence ses citoyens et signale la présence d’une ourse et ses petits sur le territoire.

Dans une publication diffusée sur Facebook, la municipalité a donné quelques recommandations pour limiter les sources de nourriture qui pourraient attirer ces ours noirs.

Les résidents peuvent notamment placer les poubelles et le compost dans un garage en attendant le jour de collecte, limiter les barbecues, ranger les mangeoires à oiseaux ou encore ramasser régulièrement les fruits tombés au sol.

La municipalité demande également à ses citoyens de signaler toute présence d’un ours noir en milieu urbain à SOS Braconnage au  1 800 463-2191.

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