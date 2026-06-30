Feu de forêt au km 437 : la route 389 est fermée 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:30 AM - 30 juin 2026
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La route 389 est fermée en raison d'un feu de forêt, dans les environs du km 437. Capture d'écran SOPFEU

La route 389 est fermée pour une durée indéterminée entre Relais Gabriel et Mont-Wright, en raison d’un feu de forêt. 

Un feu de forêt continue de se propager, alors qu’il a commencé à quelques kilomètres de la route 389, à la hauteur du km 437, le 28 juin. 

Il s’étend maintenant sur 6 303,6 hectares. Il est toujours considéré comme hors contrôle. 

Plusieurs équipes de la SOPFEU se trouvent sur place depuis le début pour tenter de contrôler l’incendie de forêt, qui a été causé par une activité récréative. 

Selon la carte de la SOPFEU, il n’a pas traversé la route 389. 

Hier, la conseillère en prévention et en communications de la SOPFEU pour la Côte-Nord, Isabelle Gariépy, expliquait être en communication constante avec la sécurité civile. 

Quatre équipes de pompiers forestiers étaient déjà sur place hier, tout comme des avions-citernes et de l’arrosage héliporté.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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