La balle est relancée à Forestville

Après près de trois ans d’inactivité, le terrain de balle du parc Charles-Lapointe s’apprête à reprendre vie. Portée par un groupe de bénévoles, une nouvelle ligue de balle lente mixte est en cours de formation à Forestville.

Les inscriptions, amorcées lundi, se poursuivent jusqu’à jeudi et la réponse de la population dépasse déjà les attentes des organisateurs.

À peine deux jours après l’ouverture des inscriptions, quatre équipes étaient déjà complètes et près d’une vingtaine de joueurs libres avaient manifesté leur intérêt. Un engouement qui réjouit Jessica Girard, l’une des instigatrices du projet.

« Je me promène souvent ici avec mon chien. Un jour, j’ai pris une photo du terrain parce qu’il était beau, bien entretenu, mais il n’y avait personne. Je trouvais ça dommage qu’il n’y ait plus rien à ce niveau-là », raconte la Saguenéenne d’origine qui s’est installée à Forestville il y a un an.

Habituée à jouer à la balle lente dans sa région d’origine, elle a publié sa réflexion sur les réseaux sociaux. La réaction ne s’est pas fait attendre.

« On a créé le groupe Facebook et, depuis le début des inscriptions, ça répond vraiment bien », souligne-t-elle. Jessica est entourée d’un comité de bénévoles composé de Gino Daraîche, Caroline Tremblay Brisson, Bélinda Létourneau et Jessica Canuel.

Un comité s’est formé pour la relance de la ligue de balle lente à Forestville. Il est composé de Bélinda Létourneau, Jessica Girard, Gino Daraîche, Caroline Tremblay Brisson (absente sur la photo) et Jessica Canuel (absente sur la photo). Photo Johannie Gaudreault

La ligue sera mixte. Les organisateurs souhaitent respecter un ratio équilibré, tout en demeurant flexibles selon le nombre d’inscriptions. Les personnes qui n’ont pas d’équipe peuvent également s’inscrire à titre de joueurs libres et seront jumelées à une formation.

« Ça reste une ligue vraiment amicale. On veut donner la chance à tout le monde de jouer », précise Jessica Girard.

Des entreprises de la région ont déjà manifesté leur intérêt en inscrivant des équipes, tandis que plusieurs travailleurs de passage sur la Côte-Nord souhaitent également participer afin d’occuper leurs soirées.

Pour Gino Daraîche, qui s’est joint rapidement au projet, cette réponse confirme que la population attendait le retour de ce loisir.

« Moi, si on avait eu trois équipes complètes, j’aurais trouvé ça parfait. Là, on voit qu’il y a un bel engouement », affirme celui qui possède une vaste expérience dans le milieu de la balle lente.

Originaire de la Gaspésie et nouvellement établi à Forestville, il a été administrateur d’un circuit de balle lente au Québec pendant 17 ans. Son expérience constitue un atout important pour la nouvelle organisation. « Il y a beaucoup de règlements, de normes et d’aspects administratifs à connaître », explique-t-il.

Il souligne d’ailleurs la collaboration de la Ville de Forestville et du service des loisirs, qui ont rapidement embarqué dans le projet. « Ils veulent vraiment que ça reparte. Ils sont très impliqués et je suis impressionné de leur ouverture », dit M. Daraîche.

Le 30 juin, plusieurs personnes sont venues s’inscrire à la nouvelle ligue de balle lente mixte. Photo Johannie Gaudreault

Le terrain, déjà bien entretenu, était pratiquement prêt à accueillir les joueurs. Quelques correctifs ont même été apportés rapidement aux estrades afin d’assurer la sécurité des participants.

Les premières parties pourraient être disputées dès la semaine prochaine, principalement les lundis et mardis soirs, selon le nombre d’équipes inscrites.

Les organisateurs regardent déjà vers l’avenir. Si la première saison se déroule comme prévu, un tournoi pourrait être organisé plus tard cet été afin de poursuivre la relance de la balle lente à Forestville.

« C’est un des plus beaux terrains dans le coin. Il faut l’utiliser et en profiter », conclut Gino Daraîche.

À lire aussi :