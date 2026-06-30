Le Drakkar de Baie-Comeau met la main sur trois Autrichiens 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:50 PM - 30 juin 2026
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Le premier à avoir été sélectionné par le Drakkar, au repêchage international 2026, est Jonathan Oschgan. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau possédait trois choix lors du repêchage international le 30 juin. L’organisation a mis la main sur trois attaquants en provenance de l’Autriche. 

Le premier à avoir été sélectionné, lors de la première ronde, est Jonathan Oschgan. Le hockeyeur de 18 ans mesure 6′ 01 « et pèse 185 livres. 

Capitaine de l’équipe autrichienne, il a mené sa formation à la médaille d’or au Championnat du monde U18 D1 Groupe B. 

Ensuite, le Drakkar a sélectionné au 63choix l’attaquant de 19 ans David Waschnig. 

Celui qui mesure 5′ 11 » et 174 livres a récemment participé au camp de l’équipe nationale de l’Autriche, en vue du Championnat du monde de hockey qui s’est déroulé en Suisse au mois de mai. 

Le dernier choix du Drakkar (124e) s’est arrêté sur Johannes Dobrovolny. L’attaquant a 17 ans, mesure 5′ 11 « et pèse 165 livres. 

Ce dernier a terminé le Championnat du monde U18 au sommet des marqueurs de son équipe. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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