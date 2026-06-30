Plus d’un million de dollars pour préserver le patrimoine nord-côtier

Le gouvernement du Québec et quatre MRC de la Côte-Nord uniront leurs efforts afin de protéger et de mettre en valeur le patrimoine culturel régional grâce à des ententes totalisant plus d’un million de dollars.

La Minganie obtient la plus importante enveloppe, avec 745 900 $, suivie de la Manicouagan (226 000 $), du Golfe-du-Saint-Laurent (30 000 $) et de la Haute-Côte-Nord (21 000 $).

L’annonce a été faite le 29 juin par le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord, Yves Montigny, ainsi que par la députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Ces ententes visent à soutenir les municipalités régionales de comté dans leurs initiatives de protection et de valorisation du patrimoine.

Les sommes permettront notamment de réaliser des inventaires du patrimoine bâti, de développer l’expertise des ressources municipales, d’améliorer la planification et la gestion du patrimoine culturel ainsi que de contribuer à la restauration de bâtiments patrimoniaux appartenant à des propriétaires privés ou à des municipalités.

« Le patrimoine, c’est la responsabilité de tous. Témoin de nos histoires, de nos traditions et de notre savoir-faire, c’est un héritage précieux à préserver. Grâce à ces ententes, qui nous permettent d’agir de manière concertée, nous allons pouvoir mieux en prendre soin pour en faire profiter les prochaines générations. Merci aux MRC de leur engagement », a déclaré le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Le député Yves Montigny estime que cette initiative contribuera à préserver l’identité régionale. « L’identité unique de la Côte-Nord s’est forgée au fil des générations. En veillant à la préservation de notre patrimoine, nous garantissons la pérennité de cette histoire commune. Ces ententes avec les MRC témoignent de notre engagement partagé à protéger et à valoriser cette richesse historique, aujourd’hui comme pour l’avenir », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Kateri Champagne Jourdain souligne l’importance de soutenir les communautés dans cette démarche. « Notre patrimoine raconte qui nous sommes. Sur la Côte-Nord, il témoigne de la richesse de notre histoire, de nos communautés et de notre territoire. Ces ententes avec les MRC constituent un appui concret pour protéger, mettre en valeur et transmettre cet héritage aux générations futures. »

À l’échelle du Québec, 94 ententes ont été conclues dans le cadre du Programme d’ententes en patrimoine. La contribution du gouvernement atteint 57,07 millions de dollars et s’inscrit dans des investissements conjoints de plus de 106 millions de dollars avec les municipalités participantes.