Rétablissement et protection du caribou : un accord Canada-Québec

Ottawa accorde un financement de 25 millions de dollars sur cinq ans à Québec pour le déploiement de mesures de conservation du caribou. Ceci s’ajoute au 59,5 millions $ investis par Québec pour la période 2024-2028.

La ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature Julie Dabrusin, et la ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Pascale Déry ont annoncé la conclusion de cet accord le 30 juin.

Le Canada et le Québec souhaitent « consulter et impliquer les communautés autochtones du Québec dans la mise en œuvre des mesures pour le rétablissement de l’espèce ».

La gestion de l’habitat (protection de l’habitat contre les perturbations naturelles, restauration de l’habitat, désignation d’aires protégées ou conservées), la gestion des populations (gestion et entretien des enclos de maternité et de conservation existants, aménagement d’infrastructures, suivi et gestion des prédateurs) et la participation des communautés autochtones à la connaissance de l’espèce (suivi des populations, mesures de gestion des populations, projets d’acquisition de connaissances, etc.) sont les principaux axes autour desquelles s’articuleront les actions à entreprendre.

Le gouvernement du Canada versera 15 millions de dollars sur cinq ans aux communautés autochtones du Québec pour des mesures visant le rétablissement du caribou ou de son habitat au Québec.

« Nous croyons que la collaboration est la clé pour obtenir des résultats durables pour le caribou. Avec cet accord, le gouvernement du Canada soutient les actions qui seront mises en place par le Québec pour le rétablissement et la protection de l’espèce sur son territoire. C’est ensemble, en collaboration avec les peuples autochtones, que nous pourrons assurer la survie de cette espèce emblématique », a mentionné la ministre Dabrusin.

L’accord conclu entre le Canada et le Québec cible les trois écotypes, soit le caribou boréal (aussi appelé forestier), le caribou montagnard de la Gaspésie et le caribou migrateur.