Feux de forêt : la route 389 rouverte 

Par Johannie Gaudreault 10:04 AM - 1 juillet 2026
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La route 389 est maintenant rouverte à la circulation entre le relais Gabriel et Mont-Wright. Photo Karianne Nepton-Philippe

La route 389, qui rejoint Baie-Comeau à Fermont, est rouverte à la circulation depuis le 1er juillet en matinée. Elle avait été fermée hier en raison des feux de forêt en activité près de Fermont, dont un à proximité de la route.

Selon les informations transmises par Tourisme Côte-Nord, l’humidité relative des dernières heures a augmenté, ce qui est favorable pour réduire la progression et intensité de certains feux. 

La prudence demeure de mise pour les utilisateurs de la route 389. La situation peut évoluer rapidement. La Ville de Fermont recommande de vérifier Québec 511 avant de prendre la route.

Quant au feu près de Havre-St-Pierre, il a été maîtrisé. 

La qualité de l’air demeure mauvaise sur la Côte-Nord. Santé Québec Côte-Nord a d’ailleurs demandé aux citoyens d’être vigilants. 

Pour rester informé sur la situation des feux de forêt, il est possible de consulter le site web de la SOPFEU et Québec 511.

Feux de forêt : une mauvaise qualité de l’air sur la Côte-Nord

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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