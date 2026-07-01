Les p’tites poules du rang 2 : une passion née par hasard

Ce qui a commencé avec cinq poules offertes par son beau-père est devenu, en moins de deux ans, un élevage spécialisé qui attire des clients des quatre coins du Québec. Pour Jenny Lessard, les poules sont bien plus qu’un simple passe-temps : elles sont devenues une véritable passion.

La jeune entrepreneure de Ragueneau élève aujourd’hui plusieurs races de poules recherchées, notamment des Ameraucanas, des Marans, des Polonaises, ou encore des poules soyeuses. Son élevage se distingue autant par la diversité de ses oiseaux que par l’attention qu’elle leur accorde.

« Quitte à avoir des poules, je voulais avoir de belles poules », raconte la propriétaire de l’entreprise Les p’tites poules du rang 2, en observant ses pensionnaires évoluer dans leurs enclos.

À l’origine, rien ne la destinait à devenir éleveuse. L’aventure débute lorsqu’elle reçoit quelques poules russes. Rapidement, elle découvre le monde des races spécialisées et développe un intérêt pour leurs couleurs, leurs caractères et les œufs aux teintes variées qu’elles produisent.

Le véritable tournant survient lorsqu’elle recueille un jeune coq qui devait autrement être abattu. Avec quelques poules, elle réalise ses premières couvées. Les poussins attirent rapidement l’attention de proches et de passionnés.

« Au début, ce n’était pas voulu. Les gens ont commencé à me demander si j’en avais d’autres. C’est parti comme ça », explique-t-elle.

Jenny Lessard s’est découvert une véritable passion pour ses poules. Photo Morgane Busson

Des clients partout au Québec

Aujourd’hui, la demande dépasse largement son cercle local. Des acheteurs se déplacent de Québec, Trois-Rivières et d’autres régions pour obtenir ses poules ou ses œufs fécondés.

Elle se souvient même d’un envoi d’œufs destiné à une destination située à près de 20 heures de route. Malgré la distance et le transport aérien nécessaires, l’expérience était une réussite.

« Tous les poussins ont éclos. J’étais vraiment contente », dit-elle.

La popularité de son élevage s’est particulièrement accentuée depuis qu’elle a commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Certaines races font désormais l’objet de réservations et d’une liste d’attente.

D’après la propriétaire de l’entreprise Les p’tites poules du rang 2, Jenny Lessard, les poules peuvent agir comme des chiens, en cherchant la compagnie humaine. Photo Audrey Desjardins

Des poules au caractère bien trempé

L’une des plus grandes surprises de cette aventure demeure la personnalité des animaux eux-mêmes. Contrairement aux idées reçues, l’éleveuse affirme que les poules possèdent chacune leur propre tempérament. « Elles ont toutes leur caractère. C’est ça qui est fascinant », dit-elle.

Même les coqs, souvent perçus comme agressifs, ne méritent pas toujours leur réputation selon elle. Les sujets au mauvais tempérament ne sont tout simplement pas conservés dans son programme d’élevage.

Plusieurs nouveaux poulaillers ont été ajoutés au cours de la dernière année et d’autres projets pourraient voir le jour. Pour l’instant, Jenny Lessard préfère laisser les choses évoluer naturellement. « On verra ce que l’avenir nous réserve », résume-t-elle.