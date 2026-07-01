Risque d’orages violents et de tornades sur la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers sont invités à redoubler de prudence en cette journée de déménagement alors qu’Environnement Canada a émis une alerte jaune en raison d’un risque d’orages violents pouvant affecter plusieurs secteurs de la Côte-Nord.

Selon l’organisme fédéral, les conditions météorologiques sont favorables à la formation d’orages susceptibles de produire des rafales suffisamment fortes pour causer des dommages, de la grêle de grosse taille ainsi que de fortes pluies. Un risque de tornade est également présent.

Environnement Canada prévient que les activités nautiques pourraient devenir particulièrement dangereuses en raison de rafales soudaines et violentes sur les plans d’eau.

L’épisode de mauvais temps pourrait également entraîner des pannes de courant localisées. Des dommages aux toitures, aux clôtures, aux branches d’arbres ainsi qu’aux abris souples sont aussi possibles.

L’organisme rappelle l’importance de se mettre rapidement à l’abri en présence d’un orage. « Quand le tonnerre gronde, rentrez vite ! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. »

Environnement Canada souligne également que « la grosse grêle peut causer d’importants dégâts et des blessures graves ».

La population est invitée à suivre l’évolution de la situation en consultant les alertes et les prévisions météorologiques d’Environnement Canada.

Les citoyens qui observent des phénomènes météorologiques violents peuvent les signaler par courriel à meteoQC@ec.gc.ca ou en publiant un message sur le réseau social X en utilisant le mot-clic #meteoqc.