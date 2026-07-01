Un rapport de Banques alimentaires Canada appuie les revendications d’Action-Chômage Côte-Nord

Le plus récent rapport de Banques alimentaires Canada vient renforcer les revendications d’Action-Chômage Côte-Nord en faveur d’une réforme du régime d’assurance-emploi.

L’organisme nord-côtier estime que les constats dressés par l’organisme national s’ajoutent à ceux de plusieurs autres instances fédérales qui réclament une modernisation du programme.

Publié il y a un mois, le rapport de Banques alimentaires Canada (BAC) soutient que les critères actuels d’admissibilité à l’assurance-emploi ne correspondent plus aux réalités du marché du travail.

Selon l’organisme, l’obligation d’accumuler un nombre déterminé d’heures assurables dans un délai fixe prive de nombreux travailleurs de cette protection, alors que le travail à temps partiel, saisonnier et contractuel est de plus en plus répandu.

Pour la directrice générale d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, cette prise de position confirme un constat que son organisme défend depuis plusieurs années.

« De plus en plus d’organismes et associations à caractère social et communautaire à travers tout le Canada affirment haut et fort, comme le fait Action-Chômage, qu’il est grand temps d’entreprendre une réforme en profondeur du régime d’assurance-emploi. »

Selon Mme Sirois, le programme actuel a été conçu pour un marché du travail d’une autre époque et ne répond plus aux nouvelles formes d’emploi.

« Le programme d’assurance-emploi du Canada a été conçu pour un marché du travail d’après-guerre. Ce modèle ne reflète plus la façon dont les choses fonctionnent. Au fil du temps, le marché s’est orienté vers le travail à temps partiel, temporaire et contractuel, tandis que l’assurance-emploi ne s’adresse qu’à une main-d’œuvre de plus en plus réduite, qui occupe un emploi stable à temps plein chez un seul employeur », clame-t-elle.

Le rapport de Banques alimentaires Canada recommande notamment l’établissement d’un seuil national uniforme d’admissibilité fixé à 420 heures, l’adoption d’un modèle hybride tenant compte à la fois des heures et des semaines travaillées ainsi qu’un seuil minimal de prestations hebdomadaires d’au moins 450 $.

Il propose également de mieux protéger les personnes malades et les proches aidants, en plus d’offrir un soutien prolongé aux prestataires qui épuisent leurs prestations sans retrouver un emploi.

Action-Chômage Côte-Nord souligne enfin que ces recommandations s’ajoutent aux conclusions formulées récemment par le Bureau du Commissaire aux travailleurs de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ainsi que par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées.

Selon l’organisme, ces prises de position démontrent que le besoin de réformer le régime d’assurance-emploi fait désormais l’objet d’un consensus grandissant à l’échelle du pays.